編者按：

文化離不開歷史，歷史躲不掉地理，地理避不了地圖。

「荊州」到底在哪裡？「威震關中」是一個地方，還是一座城呢？俄羅斯戰鬥民族的血液和蒙古人有關？韓國曾經是中國領土？抗日戰爭獲勝是靠地形還是靠美國？

中國史書卷帙浩繁，對於歷史愛好者而言，要通讀幾千年的史書，是一項巨大的工程。《用地理看歷史：得中原者為何得天下？》是一本全彩珍藏版中國簡史，筆法通俗、講述淺顯易懂，不管是朝代更迭，還是風雲變幻，地理因素始終至關重要。

以地理單元為軸心，透過縱向講史的方式，對各個地理單元的形成及其對歷史發展的影響，進行深入淺出的講解，同時穿插許多歷史事件和典故，讓讀者輕鬆縱覽中國歷史上下五千年！

正文開始：

到上一章為止，我們對中國歷史上大的地理單元作了一個梳理，這幾個地理單元分別是：荊州（荊襄）、關中、江南（江東）、山西、河北、中原、山東、兩淮、巴蜀、百越、雲貴、河套、河西走廊、西域、塞北（蒙古高原和東北平原）。可以說，中國幾千的歷史，都是圍繞著爭奪這幾個大的地理單元展開，每一個地理單元都有它獨特的地理軍事價值，除此之外的地方，像西藏、臺灣，一直到近代才體現出它們的戰略價值，對中國古代歷史的發展影響不大，所以就不單列出來講了。

在講完了這些地理單元之後，最後這兩章，我就舉幾個例子來說明它們的作用，這樣大家印象更深刻，也更好理解。所以在這最後兩章裡，我就不配地圖了，如果你在讀以下文字時，能在腦子裡繪製出大致的地圖，那麼恭喜你，以後你在看任何有關中國歷史的書籍時，都可以自行腦補地圖了。

先說兩次北伐吧。一是朱元璋反擊蒙元，二是國民革命軍北伐統一中國。

《用地理看歷史：得中原者為何得天下？》。（時報出版提供）

說起朱元璋，我們的第一印象是沒文化，窮苦人出身，從小也沒讀過什麼書。但在軍事上，朱元璋絕對是個天才。朱元璋反抗蒙元的第一步，是先取得南京，建立江南政權，但這個時候，朱元璋僅僅占據江蘇一帶。第二步，朱元璋就開始對原先一同抗元的兄弟們下手了，他先消滅陳友諒，取得湖廣、江西；然後消滅張士誠和方國珍，占有浙江一帶。這樣，從江南到荊襄的整個南方地區都在朱元璋的掌控之下了。在占據了中國的半壁江山之後，下一步，朱元璋的目標就是北方的元帝國了。

至於怎麼滅掉元朝，在當時有兩種方案，其中一種就是常遇春提出的長驅直入、直搗元大都（北京）的主張。朱元璋經過深思熟慮，認為這種方案太冒進，從江南穿過山東和中原，深入河北，風險太大。元朝在大都經營百年，城池堅固，一旦不能速取，孤軍深入，補給也幾乎不可能，駐守中原、山東和河北的元軍必然會切斷明軍的後路，到時候進退兩難，後果不堪設想。所以朱元璋沒有採取這種冒進的方法，而是採取穩紮穩打的方式：

中原四面都連接著元朝的地盤，不好打。而山東只有西邊和中原相連，所以就先打山東，再取中原。這樣一來，函谷關以東、黃河以南就都屬於朱元璋的了。按道理，在占據山東和中原後，朱元璋該北渡黃河，直逼北京了。但他沒有，他沒有忘掉關中這個地方，如果此時朱元璋冒然北上，關中的元軍就會東出潼關抄他的後路。所以朱元璋沒有急著北上，而是在平定中原之後，去搶占潼關。在占據了潼關後，派重兵把守，把關中的元軍堵死在裡面，然後麾師北上，一舉攻下大都。這時候元朝大勢已去，只能退守大漠。最後朱元璋在占領大都之後，才開始向西，逐步收復山西、關中以及隴右，統一了全國。

第二次北伐，在民國時期。這時嶺南已經開發出來了，特別是廣州沿海一帶，在鴉片戰爭以後，做為港口城市逐漸發展起來了。所以這一次北伐的大本營在廣東。（待續）