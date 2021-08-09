非洲有個極貧窮，三餐不濟的村莊。有天一個人家發現，家裡的老人如果不給他飯吃，省下的可讓家人多吃一口，而老人家遲早是要死的。村裡的人發現這個主意很好，群相仿效。

老人就該死？

從經濟學的成本效益法則來說，似乎也有道理，但是人命是不能以成本效益來論斷的，人是有愛的動物，怎可如此呢？

有個孩子，背著老母進深山去等死。母親沿路折樹枝丟在地上，兒問母親丟樹枝幹甚麼？母親說在路上留個記號，免得你下山時，找不到回去的路。兒子大受感動，哭著又將母親背回家中。這就是愛，愛不是你去死、讓我活，而是要我們大家都能活，且要活得更好。

老人的自救之道

但是老人的問題的確是愈老愈難搞，嫌子女不孝嗎？有時他們也是焦頭爛額。怪政府差勁嗎？政府也常力不從心。因此重要的還是老人要自立自救。

自救之道很多，首先老人要預留棺材本，愈多愈好。錢絕對不要生前給孩子，什麼幫助創業，買房子，都不可以。生前錢都給了孩子，你就會成為無子西瓜。留有棺材本，子女看在遺產面子上，可能還會對你噓寒問暖一下。

有棺材本是基本條件，但還是不夠。在日本，獨居老人大多無法自己管理財產，被銀行凍結的錢高達新台幣60兆。因此如何健康的使用棺材本，晚年要有棺材可躺，還要另尋其道。

我和妻子蘇老師及朋友捐款成立「財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會」，簡稱無子西瓜基金會。最近又成立「天使居長照財團法人」在新北市林口建「鑫淼天使居」專門照顧「無子獨居老人」，就是試圖來解決這方面的問題。

無子獨居老人最慘

據我們的觀察，台灣現在及未來最困難的老人，要數「無子獨居老人」因為「無子」，無法靠子女度晚年；「獨居」是老伴走了；「老人」指八、九十歲，體衰多病，甚至連自理生活都有困難的人。這樣的「無子獨居老人」，常陷於死不了、也活不下去的窘境。

因此必要有可行的方法來幫助他們，我們成立的天使居，就是想對他們貢獻一點愛心。我們不稱老人院，而稱「天使居」，我們將本著耶穌基督的大愛來經營管理，凡住進天使居的老人，從進住到往生，我們一概包辦。他們可以在天使居裡，真正享受到孔子在禮運大同篇所講的「老有所終」。

人人都會老，老伴都會走，孩子們生活已甚辛苦，有兒沒兒差不多。換言之，將來有一天我們大家都會成為「無子獨居老人」。無子獨居老人的未來即是這麼艱辛，因此我們大家都應該一起來關心。關心老人，就是關心自己的未來。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※