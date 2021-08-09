中央銀行日前發布第二季理監事會議事錄，其中有兩點十分不尋常：一是大部分理事發言重點都聚焦通膨，二是對新台幣匯價的討論僅「一句帶過」，由此可見物價變動已取代匯率波動，成為央行當前最急迫關心的議題，也將主導後續貨幣政策走勢。

依央行本身預估，認為當前國內通膨走升應屬短期現象，預期今年通膨仍溫和、通膨率高點將落在第二季，下半年通膨率可望緩步回降，至於全年CPI及核心CPI年增率預估分別為1.6％及1.11％。

台灣今年前五月平均CPI年增率為1.39％，CPI上漲主因來自油料費大漲，且今年以來國際原物料價格明顯回升，推升國內進口及國產內銷品物價。央行也坦承「輸入型通膨壓力漸增」，且依央行調查投信公司的通膨預期顯示，預期未來一年CPI年增率大於1％的家數比重大幅增加，通膨預期升溫。

央行議事錄也提及，數位理事對國內外通膨情勢表達看法。有位理事表示，依6月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後發布的個人消費支出物價指數（PCE）及核心PCE年增率預測值資料，今年美國通膨率較高，明年則將下降；國內物價方面，國際原油價格波動造成的輸入型通膨，對小型開放經濟體的物價影響頗大，例如5月台灣CPI年增率2.48％，其中半數漲幅來自油料費及機票價格上漲，國內通膨是否會持續上升，值得進一步探討。

另位理事指出，進口物價指數年增率或國產內銷品物價指數年增率近月均快速攀升，不能忽略進口原物料價格快速上漲的事實，一些國內通膨預測研究發現，進口物價指數與躉售物價指數為預測未來CPI通膨的良好指標，近期該等物價指數快速上漲，勢將推升未來國內CPI通膨，值得密切關注。

一位理事指出，小型開放經濟體對通膨的控制實屬不易，例如國際原油價格波動對台灣物價的影響頗大；瑞士亦為小型開放經濟體，其通膨目標即設在2％以下，但不能陷入通縮，基本上與央行可接受的通膨落在0～2％區間相同，且若國內投資持續上升，內需增加，即使通膨率略高亦可接受。

某理事認為，過去美國物價多呈平穩，主要是受惠於全球化的發展，商品均在成本最低的國家生產，因此美國的輸入型通膨低，導致其CPI及PCE年增率均不高，但中美貿易戰讓部分產品供應鏈移出大陸，造成部分商品成本上升，加上疫情影響貨運缺櫃、塞港問題，推升運輸成本，因而反映於商品售價。

綜合來說，央行理事普遍認為台灣目前通膨仍屬可控，但也示警因油價、運費等問題而產生輸入型通膨可能趁勢來襲；另一共識則是央行應就如何觀察通膨，再研究訂定新指標，同時適度調整目標值，以求貼近現實並可兼顧經濟成長。

在此同時，對於去年下半年理事最關切的匯價問題，第二季理事會議事錄中僅出現一句：「綜合考量，央行應無升息空間，加以新台幣匯率已偏強，此際亦不宜升息」，可說是歷來央行提及匯率篇幅最少的一次。

截至今年7月底，今年以來，美元指數上漲了2.14％，在此同時，新台幣今年來對美元仍上揚1.94％；如果就2019年底至今年7月底，新台幣對美元漲幅更高達7.65％，僅次於人民幣的7.89％。所以央行說新台幣「偏強」，基本上是正確的形容。

但值得深思之處，在於今年受到疫情的影響，特別是5月本土疫情爆發後，國內消費需求急凍，可以說今年以來物價的漲幅多數來自所謂輸入型通膨，如果拿掉新台幣對美元升值1.94％的部分價格抵銷效果，國內物價上漲壓力可能更大。也就是偏強的新台幣，某種程度協助了物價穩定。

另外則是過往股市和房市攀向高點時，財富效果也會造成物價蠢動，但這兩年主要還是因為疫情的關係、消費降溫，進而出現國內物價沒漲的假象，政府對提振消費的需求也因而大於平抑物價。

以央行理事會議事錄的「貨幣政策考量因素」來看，包括主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模財政激勵方案；當前國內通膨走升應屬短期現象，預期今年通膨仍屬溫和；近期國內疫情影響消費動能，但在出口及民間投資成長支撐下，國內經濟仍將穩健成長。

其中主要經濟體的寬鬆和國內消費動能，可說都是疫情下的非常態，一旦疫情過去，物價終究是央行迴避不了的問題。

誠如央行理事所言，6月美國FOMC會議雖維持政策利率目標區間不變，卻調高超額存款準備金利率（IOER）5個基點（bp，1bp是0.01百分點），「技術上實已升息」，央行貨幣政策不宜與Fed貨幣政策背道而馳。

再者，美國一旦升息，美元指數可能再創新高，資金也可能因利差而自台灣撤出、回流美國，屆時新台幣是否還能守住亞洲最強或世界最強的位置很難說，但若新台幣貶值，迫在眼前的便是沈重的輸入型通膨壓力。

換言之，面對疫後各國央行寬鬆政策的退場，加以物價的挑戰，央行可能必須摒除長期以來的雙率雙低，改以雙率雙升因應，才能力持穩定金融市場和物價的目標。