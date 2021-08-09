太平洋島國論壇(Pacific Islands Forum PIF)於斐濟舉行高峰會議，這是該地區最重要的外交場域。美國總統拜登首次以視訊方式參與並發表演講，答應提供新冠肺炎疫苗，並承諾大幅減少碳排放，以避免氣候變遷惡化對太平洋島國造成嚴重影響。

不過，這是一場未竟全功的峰會。首先，未與澳洲達成碳排放共識，莫里森總理僅「期望」澳洲能在2050年前實現淨零排放，但沒有做出具體承諾。其次，日本排放福島核廢水問題，吐瓦魯總理那塔諾期望各國向日本施壓，但並無具體結果。

太平洋島國論壇秘書長一職，理應該按照「紳士協議」，由密克羅尼西亞所推出人選接任，最後卻由波里尼西亞地區前庫克群島前總理普納擔任，因而這次論壇，密克羅尼西亞僅諾魯總統安格明出席，太平洋島國分裂可能成為進行式。

儘管美國與日本表達將提供疫苗，美國白宮印太事務協調官坎貝爾也表示，將聯合日本、紐西蘭、澳洲和其他國家，協助太平洋島嶼國家發展，但未提到該地區國家關切的「藍色太平洋大陸的共同願景」，反不如法國總統馬克宏所提出「南太平洋海岸警衛隊網絡的維護海洋資源」合作方案具體。

另一方面，大陸透過一帶一路方案，積極協助該地區基礎建設，提升中國影響力，太平洋島國在國際戰略格局下的動態，備受關注。不可否認，太平洋島嶼地區正逐漸成為國際關切的焦點。

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