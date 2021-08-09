一波三折，卻讓台灣人雀躍的「2020東京奧運會」閉幕了。

奧運延宕一年，絕対是空前新紀錄，「會不會絶後？」誰也不敢預測，因為病毒還在變異中。

中華代表團2金4銀6銅，總獎牌12面，都是空前紀錄，「會不會絶後」？

「不會！」每個台灣人都有信心；只會更多、不會更少，那是肯定的，台灣體育力、運動國力勢頭正在大幅推進，2024年巴黎奧運只要依照新版「運動黃金計畫」，更輝煌佳績可以預期。

奧運是台灣人能夠直接和國際銜接的平台，IOC是台灣少數可以參加的重要國際組織，我們要繼續小心地呵護，和IOC簽定的協議不要輕言變更，傷害我們運動員及國際舞台。

在全球大疫台灣三級警戒，人人不能隨意出門，活動空間幾乎限縮在屋內時，中華健兒從競賽第一天楊勇緯柔道場勇奪銀牌起，大家度過非常爽快的17天「東奧假期」。

感謝不屈不撓的台灣選手、教練們流血流汗，也敬佩體育署、國訓中心、各運動協會的行政人員殫精竭慮，你們都是台灣英雄。

作為主辦單位的IOC國際奧會、承辦的日本皇室、政府，承受許多日本人「草菅人命」的罵名，仍然以歷史責任、國際承諾為使命堅持到底。

昨晚的閉幕典禮上，lOC主席巴赫一反歷屆主席用華麗詞藻讚美奧運，壓低嗓子非常感性地說：我們完成了一次非常特殊的奧運。

東奧組委會主席橋本聖子眼眶含着眼淚，感謝日本國民委曲地配合讓奧運順利落幕。日本首相菅義偉陪坐在秋篠宮親王旁，自始至終沒有笑容，他的自民黨在奧運前民調直直落，而國會議員選舉在即。全世界都應該謝謝日本。

中華代表團健兒已經陸續凱歸，我們張開雙臂歡迎他們，也感謝體育給台灣在世界舞台上大大露臉、揚眉吐氣。

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