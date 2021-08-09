強降雨，台灣現在到處山崩、路陷、橋塌、積水，有人學對岸把鄭州水患說成｢百年一遇的大水｣，是天災。

是這樣嗎？

一年來台灣出了多少事？太魯閣號出軌、久旱、缺水、停電、缺疫苗、現在又淹大水……都是天災？都是老天爺做的孽？老天爺跟台灣過不去，非要給台灣人諾多的考驗？

好容易在東奧有了點小確幸，但那是老百姓自己爭取來了，政府出了多少力？紅口白牙給的允諾都辦不到，直至選手爭氣得了獎，才換來軍機護送、放煙火及送早點的殊榮，政府卻一把抓，把功勞攬到自己身上。

豪雨狂炸，看不到總統身影，臉書上盡是奧運文、看比賽、給選手打電話、送早點，老百姓打不到疫苗、死了800人，就沒聽到半句關心的話。

有啦！風雨過後，蔡英文終於露了面，卻是在災害應變中心，以前至少還坐個悍馬車擺擺譜；蘇貞昌也到了，坐在辦公室裡官腔官調，一下怪訊號不穩、一下問人哪去了？報告長官，縣市首長都到第一線救災去了，沒人像你坐在冷氣房裡頤指氣使。

接點地氣好嗎？

大官們知道大雨過後農損多少？2.43億！菜價高得主婦們買不下手，老百姓沒錢了，還不直接發現金，還要拿1000元買你的4000元？你們還要唬弄百姓到什麼時候？

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