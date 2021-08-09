經歷了上半年全國因為疫情升溫、瘋搶殘劑疫苗還要比賽跑步、連夜排隊，眼看著一堆小商小販撐不住經濟蕭條、陸續熄燈倒閉，我們睿智的政府終於想到要比照去年「命名規則」，開出今年的振興「五倍券」。根據此「命名規則」，今年九月上路的「五倍券」大概又是人民先付一千，拿到五千元的「振興鈔券」。

我們先跟著蔡政府暫時遮住眼睛不看審計部的打臉報告，如果今年如同沿用去年振興券分成數位券與紙本券的發券方式，而且大官還說，今年要鼓勵增加使用數位券，可見從防疫的實名制到疫苗預約，這個政府已經「數位」到瘋昏頭的程度，彷彿只要「數位化」、「線上化」，任何政治、經濟、法律、社會問題，全都可以迎刃而解，船到橋頭自然直。

面對「為什麼不普發現金」？蘇貞昌院長講了好多次，講到大家都以為是真的，就是「因為有人會把錢存起來」。

數位振興券就是把「振興券」存起來最大的幫凶

但是，偉大的行政院，難道不知道數位振興券就是「存起來」最大的幫凶嗎？

按照去年操作模式，數位振興券綁定了某張信用卡後，下個月的信用卡帳單銀行自動幫你扣掉三千元。在疫情籠罩、受薪階級普遍工作、領薪不穩定時，人們減少開支、增加存款以備不時之需是常態。而這時政府還主動幫你我減少這個月信用卡債，那不是等同政府幫你我減少了銀行戶頭三千元的支出，從而讓你我「存了」三千元現金在銀行戶頭裡？

請問，讓銀行帳戶存款數字「多加三千」，也就是行政院抵死不從的「發現金」，和數位振興券先讓信用卡公司賺了一筆交易手續費、轉了一圈後，再讓銀行帳戶存款數字「少扣三千」到底有什麼不同？難道擺明要圖利信用卡公司？

下一個問題，這種本質來說就是政府好心幫你省事存錢的「數位」振興券到底有沒有達到「振興經濟」的目的？就是沒有啊！

理想的振興券應該是要幫助活絡經濟動能

理想的「振興經濟」模式，應該是民眾拿了一張百元振興券，向菜販買了一百餘元蔬菜，憑券付一百，零錢自付；菜販再拿這張百元振興券轉頭向隔壁肉販買豬肉兩斤，一百餘元，憑券付一百，零錢自付；肉販拿到這張百元振興券，再向隔壁五金攤販買個鍋子；五金攤販再用這張百元振興券向對面水果攤買了百元水果；水果商收到後再向第一攤菜販買百元蔬菜……如此輪轉不停，才能讓「同一張」振興鈔券，像現金一樣，增加市場交易活動數量，進而活絡經濟動能。

政府應該要鼓勵振興券「重複使用」

但從行政官僚的「省事」、「結案」觀點，他們可能希望這樣操作：振興券發放出去，財政部收回幾張鈔券，而憑券給付請領的公司商家等值新台幣即可。財政部憑票券張數面額支付預算。而數位振興券對財政部計費單位而言，當然最為簡單方便。因為只要各家銀行彙整消費紀錄，憑消費紀錄撥款，蘇貞昌院長按下「同意撥款」後「一鍵支付」，上下大小官員輕鬆了事。

問題是，偏偏這就不是振興券的「生命意義」啊！振興券的「『券』生目的」就是要「振興經濟」！

照理說，我們希望這一波振興券發出去後，小型商家、傳統市場攤商、夜市小吃店家的老闆們，先作為店家的角色拿到振興券，再用消費者的角色拿振興券去付款，從而輪轉不停，一再重複使用這些鈔券，達到滾動刺激經濟的效果。

甚至更理想的是，店家老闆把收到的振興券當成分紅獎金發給員工，讓員工們拿這些振興券再去其他店家「二度消費」，讓這筆納稅人錢換來的振興券可以活絡內需市場的經濟活動。

反之，我們應該不鼓勵人們拿振興券去大型連鎖店家消費，因為這些店家收到振興券後就會拿去財政部報帳請款。這種振興券只會在經濟市場「滾動」一次的交易模式，照理說不應該鼓勵。

這是不用偉大的經濟學家都能理解的簡單經濟學原理。

推而廣之，振興券一旦出了政府大門，政府官員的態度應該是「越晚回收越好」，就是要「讓『振興券』飛一下」，在市場上飛越久越好。

寫到這裡，還在支持數位振興券的人，是不是該回去重修經濟學概論？（作者為司法實務工作者）

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