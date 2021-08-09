談到媒體人謝金河，在網路上形象未臻理想，頗有爭議，甚至有許多網友與股民嗆他是反指標。去年1月他也烏龍爆料韓國瑜「每天一定要喝酒，若不喝酒就夜不成眠。」讓韓陣營全力反擊，最後在臉書上黯然道歉。

然而，謝金河畢竟還是國內投資與產業界的重要意見領袖，也是相當資深的媒體人，眼下舉國缺國際認證之疫苗，各行各業受疫情與通膨嚴重傷害，若謝金河能以他的影響力，對政府進行建設性的監督，比方呼籲政府直接發現金，勿再搞什麼五倍券等等，那對國計民生都能起正面的效用，等於是作功德。

非常遺憾。8月6日謝金河臉書發表了一篇「這樣的台灣，你還不滿意？」，內容有諸多匪夷所思之處。以下就與大家分享謝金河該文的4個「金句」：

台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情從擴散到收斂，能控制住疫情的國家。

疫情出現破口的時候，台灣的疫苗覆蓋率只有3%，現在來到33.9%，這個數字已是亞洲中前段班。

很多人都在吵疫苗，但疫苗不是唾手可得。

台灣有陳時中，王必勝等這些做到流血流汗，卻仍被罵到體無完膚的人，他們默默守護台灣！這是台灣的無價之寶！

上述論點寫得很漂亮，但要嘛違反事實，要嘛替政府避重就輕。台灣真是這一波Delta肆虐唯一壓得下疫情的國家？最近三個月，紐西蘭、香港、澳門根本沒爆發疫情，有根本沒爆發疫情的國家在，他們表現當然比台灣好，謝金河為何不提？

事實上，台灣本來是可以與紐西蘭和港澳一般倖免於疫情的。人們不會忘記，要不是政府貿然開放航空人員3+11（事後還拿不出會議記錄），桃園市府與交通部觀光局未妥善管理桃園諾富特酒店，這一波疫情根本不會爆發！也不致於出現800多人枉死的慘劇！作為監督政府的媒體人，能忽略這樣的重大政府疏失嗎？

疫情壓得下來，是台灣的幸運，也是台灣人素質的展現，但把全民努力成果歸功給政治人物，稱讚他們是「無價之寶」，就讓人腸胃不太舒服了。

至於疫苗，謝金河用一句「疫苗不是唾手可得」就想要輕輕帶過。很抱歉！對台灣來說疫苗，原本就是「唾手可得」！若去年底政府選擇購買東洋公司代理的3000萬劑BNT，今日怎還會使年輕人苦苦等不到疫苗，中學生更是完全沒疫苗可打，無數家長為自己的孩子擔心受怕？政府做了錯誤決策，有良心的媒體人不是應該監督嗎？

疫苗施打率部分，謝金河同樣也替政府塗脂抹粉，強調台灣疫苗覆蓋率已有33.9%，「已是亞洲中前段班」。問題是國際各個主流疫苗，除嬌生外都是要打滿兩劑才有完整免疫力。而依據ourworldindata.org的統計，8月3日台灣僅只有1.76％國民打滿兩劑疫苗，與日韓印港澳及東協8國（扣除數據缺乏的緬甸與寮國）等13個地區相比，台灣排倒數第二名，僅勝過越南。倒數第三名的泰國兩劑施打率有5.85%，是台灣的三倍多。這種成績敢稱自己是「亞洲前中段班」？就好像奧運競賽，要是哪一個全無獎牌的國家跑出來說「我們的選手進入八強的人數是亞洲第三」，不是被人笑死嗎？

今日的台灣，雖然疫情已有緩和，但絕對不是眼前一片坦途。莊人祥於8月8日的記者會坦言台灣只剩不到100萬人有辦法打莫德納，其餘的要留給打過第一劑的人，AZ庫存也僅剩5萬多劑，未來恐無法讓已打第一劑的人如期於10至12週打第二劑，可能需延長時限。經濟方面，6月份失業人數高達57萬人，創下10年來新高。

眼前的台灣可說是危機四伏，任何一位包含謝金河在內的媒體人，如果在公共論述的水準上只給得出歌功頌德，吹捧權力者為「無價之寶」而不知羞愧，那就真的對不起「第四權」的崇高地位了。

當然，如果只想等待政府關愛眼神，想要建立關係，那就也沒啥好多說的了。（作者為網路媒體工作者）