行政院長蘇貞昌說：發五倍券是因為去年三倍券大成功，創造1000多億元經濟效益，但這是百分之百的瞎話，是經濟部胡亂掰出的數字，用來哄騙長官，現在長官又拿來騙社會大眾。

蘇貞昌說三倍券創造1000多億元經濟效益，是根據經濟部的評估報告，但這份報告明顯錯誤，其中最嚴重失真的，是把使用數位三倍券每人平均消費5700多元當作基數計算總消費數，包括使用紙本三倍券在內，才得到超過千億元的「亮麗數字」。

但數位消費券與紙本消費券的消費者網路背景不同，消費行為大異其趣，更重要是，數位消費券的消費只占三倍券消費總數的8到9%，經濟部卻用數位消費券的平均消費金額為基數去計算總數，完全沒有說服力。這個錯誤已經夠誇張了，更大的錯誤是扭曲替代效果的真相。

政府發券不發現金，是不願民眾把錢存下來；即使是用三倍券「強迫消費」，也希望這是「額外增加」的消費，而不是用來購買原本就會用現金購買的日常用品，因為後者沒有產生任何增加消費、提振經濟的效果。12年前馬政府發放消費券，事後的效益評估就認為替代率高達6到7成，導致效益低於期待的結果。

三倍券發放後，許多民眾拿著三倍券到賣場，大買白米、衛生紙等日常用品，比例高達7、8成，這些都屬於替代效果，不該算在三倍券帶來的經濟效益上，但經濟部這個報告完全未考慮到替代效果。

蘇貞昌輕信經濟部錯誤的報告，甚至還拿來說嘴，作為要發五倍券的「證明」，到底是專業太差、缺乏判斷力，還是經濟部這個錯誤結果就是他心中想要的而不說破，上下交相賊的真相，大概就只有他們自己知道。