台灣在東京奧運拿下2金4銀6銅的佳績，12面獎牌甚至比過去3屆的總數還要多，堪稱史上最強中華隊。中華隊台灣健兒們的傑出表現，以及勇敢拚戰，勝不驕、敗不餒所展現出新一代的自信與風度，不僅在苦悶的疫情期間，令國人為之振奮不已，更讓全民看到了台灣未來的活力與希望。

遺憾的是，網路上卻先為了我們到底是「中華隊」還是「台灣隊」的稱呼而紛爭不已，接著又有要求下屆「巴黎奧運正名」的呼聲跟著出現，還有藝人小S因為替中華隊「國手」加油，竟導致被扣上「台獨」而遭大陸網民出征、廠商封殺的風波，因而連番滋生了不少的爭議與喧囂。

從現實上來看，無論是稱為中華隊、台灣隊或者兩者穿插混合使用，媒體與網路大可依照立場或喜好分別使用，而這都不會改變奧運官方的正式紀錄一定是「中華台北」，刻意以名稱問題來政治操作或攻擊異己，都只是自欺欺人。

如果不是中華隊這次表現超乎預期地好，這個稱呼的「雙軌並行」也不會被放大凸顯，當台灣的成績變好了，我們的自信心也就跟著變強，於是3年後的「巴黎奧運正名」緊跟著就來蹭熱度。問題是，我們應該叫自己什麼，這在我們內部就可以處理，但到了奧運上被國際叫什麼，這就不是我們能一廂情願的了。

雖然不少國外媒體普遍已稱我為「台灣」，我們當然歡迎，但這和國際奧會在大陸壓力下稱我為「中華台北」，根本是兩回事，民進黨或親綠團體硬要把這兩者混為一談，這才叫做鴕鳥心態。3年後若還要推「巴奧正名」，也必須要把可能的後果講清楚，如果遭到大陸反制無法參加奧運，試問有何對策？會不會因此打擊運動員士氣？大家都愛台灣，但不能只會閉上眼睛唱高調，以運動員的苦練和全民的期待當成政治賭注賭一把，這和詐騙集團拐人投資有何不同？

說穿了，成績表現才是真正的王道，我們奪牌多了，人家自然就會注意你、重視你；光會自嗨內鬥，成績一塌糊塗，誰會理你叫什麼！我們的名稱當然重要，但優先順序、輕重緩急要搞清楚，才剛有了點苗頭就想綁架全民梭哈，而且是掩蓋風險地為政治打衝鋒，這到底是想騙誰！

小S因為「國手」2個字就被說成「台獨」，確實很冤，因為這只是台灣人的習慣用語，完全與政治立場無關。類似的荒謬事件已一再出現，這其實不能再以大陸網民無知、小粉紅弱智或是大陸官方無奈無關等理由輕輕帶過。

大陸雖然從不承認中華民國，但擁護中華民國或台獨，兩者在性質、心態與未來性上是完全不同的，即使依照共產黨正反合的邏輯，把「中華民國派」也打成「台獨」混在一起亂殺一通，這不僅是不智的，更違背「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的基本謀略。大陸現在的做法，從情感認同到現實發展面，只會讓真正有心促進兩岸和平交流、共榮共融的人感到寒心，甚至被逼上絕路。

兩岸民間的敵意螺旋正不斷上升，使得兩岸的各種良性競爭如奧運，都不免被刻意抹黑激化，應該務實理性的政府決策者又怎能不更戒慎恐懼，抓大放小呢？