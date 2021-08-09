近日外界發現，中央「特權疫苗」的名單越拉越長，連沾一點邊的朋友、親戚都進入了特權疫苗圈，情況比當初引發綠營大力抨擊的「好心肝事件」還要誇張、嚴重；而其中以食藥署的問題最離譜。

由於疫苗數量經常青黃不接，因此廣大民眾一直處於望穿秋水的窘境，無法確定自己究竟何時可以接種。然而，在這過程中，外界卻發現公費疫苗接種10類名單中的第2類，即「中央及地方政府防疫人員」的人數不斷膨脹。根據中央疫情指揮中心發布的資料，今年2月時估計第2類施打對象有9萬人，到了7月8日竟爆增至19.7萬人，飆升119%。

除了人數大增，另一個不合理的現象是政府各部門的統計數據有相當大的落差。行政院7月8日記者會公布的第2類累計接種人次是17萬人，但是疾管署網站之前公布的資料，第2類累計接種人次已達22.8萬人次，中間相差近6萬劑，究竟這6萬劑是給了哪些人施打？疑雲重重。

由於Delta病毒傳播力太強，目前已有多個國家開始或計畫為其國民施打第3劑疫苗，以提升保護力，相形之下，目前國人接種第1劑的比率僅37.6%，第2劑比率更低至2.1%，覆蓋率實在太低，也無法形成足夠的保護力。奇怪的是，行政院長蘇貞昌吹噓台灣的疫苗覆蓋率在亞洲「名列前茅」，但是根據BBC最新發布的調查統計數據，台灣疫苗接種的總劑數亞洲排名第14，每百人的接種劑數則排名第13，不知蘇揆是在哪裡看到台灣的疫苗覆蓋率名列前茅？

這個政府不但習慣性說謊，還大搞黑箱。面對再度升溫的疫情，台灣的疫苗患寡也患不均。在野黨立委為了解為什麼第2類接種人數會暴增，一再要求提供相關名單，但衛福部卻以事涉隱私再三拒絕。

行政部門可以如此刁蠻、不甩民代監督，這在民主國家實屬罕見。除了已經被寵壞的指揮官陳時中，近日食藥署署長吳秀梅也在官僚排行榜上竄升。從高端疫苗獲得緊急使用授權的過程到食藥署疫苗超打，吳秀梅一路暗槓數據和資訊。當媒體終於取得食藥署疫苗施打的相關資訊，並詢問為什麼食藥署的疫苗接種率高達169%，甚至連她擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心175名員工也列入第2類優先施打的名單時，吳秀梅竟回應，因為有人員染疫，所以要施打疫苗啊，難道大家希望看到食藥署的工作停擺嗎？

按照吳秀梅的邏輯，那各行各業都應該列入第2類名單：台積電有人員染疫啊，難道你們希望護國神山停擺嗎？加油站有人員染疫啊，難道你們希望全台加油站都停擺嗎？廚師有人員染疫啊，難道你們希望全台餐廳都停擺嗎？大家都有先打疫苗的充分理由吧！

好心肝爆發特權疫苗後，民進黨窮追猛打，被點名的人一一出面致歉，吳秀梅卻振振有詞詭辯，完全不肯承認錯誤。一個食藥署署長竟可如此囂張，不把立委和媒體放在眼裡，與民眾健康安全有關的疫苗資訊也是愛講不講，隨心所欲，究竟是誰給了吳秀梅這個膽子？

（作者為資深媒體人）