「台灣就是這樣，雪中送炭的不會有，錦上添花的特別多」，有孤鳥之稱的莊智淵，2019年這段話讓國人格外心有戚戚。東奧有好表現，政府也飄飄然起來，地方縣市對獎金爭相加碼，跟得牌選手拉關係。但到底台灣的體育，是需要錦上的花，還是雪中的炭？

選手有好成績，執政者若是後勤有功，是也應該肯定。但民進黨十幾天前的經濟艙事件，才說過：「蔡英文管不到運動協會」，那現在又要收割協會培訓選手的功勞，不是很矛盾嗎？

執政者對體育的短視，不只一例。2017年新修《國民體育法》，體育署要求各單項協會修改章程，理事長改由「會員直選」。舊法時代的理事長，或者不願意「會員直選」的協會，都被打成「反改革」。諷刺的是，本屆東奧奪牌的項目，包括舉重、羽球、射箭、桌球，都是被污名化的「反改革」協會。現在這些協會證明了自己的努力，對得起選手，也對得起台灣。體壇或許存在陋習，但也絕對不該被一竿子打翻。

民進黨口口聲聲的「改革」，其實是要「改人」，要換自己的人去掌控運動協會。就像足協理事長邱義仁，他與足球有何淵源？不過是因為「民進黨大老」的身分，讓足球界認為可以爭取到更多補助。

關係好補助多，也就表示關係差，補助隨之縮水。這是民進黨版本的「恩庇侍從主義」，藉由政府的資源，換取運動協會的靠攏。從農會到水利會再到運動協會，以改革為名介入民間組織，是民進黨的套路。只是當體育成為政治的附庸，自然而然就會變得工具化、功利化，只重視短期成績，不關心長期培訓。

太多的運動選手，有類似的感觸，成名前什麼都要靠自己，政府「關愛的眼神」，只會落在那些已經有名的選手，但若遇到受傷低潮也就無人聞問；就如同莊智淵所說：「錦上添花多，雪中送炭少。」

目前東奧已有二金四銀四銅，有人說「國光獎金太少了」，地方縣市紛紛加碼，表示自己對體育的「重視」。其實已經得牌的選手，除了獎金，還有曝光跟代言機會，經濟上的收入不會是問題。

真正的問題是，選手在得牌之前，培訓的費用誰來買單，又是誰來決定那些選手值得栽培，以及若沒打出成績的後路，這些都是非常現實的煩惱。

歸根咎底，「運動」對一個國家的意義是什麼？過去東德把體育競賽當成國力的展現，把選手當成奪牌的機器，這種思維已經過去了。勝利當然重要，但一個「運動大國」，是也能肯定「過程」的價值。若把得牌當作勝利的標準，那麼絕大多數選手無法享受勝利的果實，就好像現實世界中，大多數人也不是自己領域的前三名。肯定競賽的「過程」，不以成敗論英雄，也是每一位觀眾與自己人生的一次和解。

相較於台灣因為「好不容易得牌」而亢奮，大陸網友卻因為某些傳統優勢項目不如預期，感到憤怒。大陸桌球混雙的銀牌選手，因為輸給日本而流淚道歉；羽球男雙因為輸給台灣而被網友批評；都讓我們看到對岸選手一方面擁有國家體制的資源，一方面也背負著「不能輸」的國族壓力。

有人說，體育是國與國間，「沒有硝煙的戰爭」，既凝聚了民族主義，也為民族主義提供一個宣洩的出口。運動迷本就狂熱，比起歐洲的足球暴徒，大陸網友只能說是小兒科，如果比賽輸了沒有情緒的波動，這種「冷漠」反而不正常。

運動圈不大，謝淑薇自述在還沒出名之前，出去比賽要跟其他選手借地板睡，借最多的就是大陸選手。兩岸語言互通，選手的交情更不會少，從林昀儒與樊振東的比賽也可得知，兩人的互相敬重之意，那是假裝不來的。

不論是台灣或者大陸，都應該去挖掘運動「勝負以外的價值」。「贏得起」不容易，「輸得起」則是心境的昇華，作為中華文化的後裔，應更有體會。

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