食藥署「超打」名單揭曉，由食藥署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心 （CDE），175名員工雞犬昇天，被夾帶進優先施打名單，早早打完進口疫苗。

對此吳秀梅反嗆記者：「難道你們希望我們的工作都停擺嗎？」吳大署長的意思是，「不要誤會，我不是針對你啊，我是說在座打不到疫苗的各位，都是——工作可以停擺的。」

攤開CDE的業務，是新藥、生物試劑、以及臨床試驗計畫書的書面審查，不但不在防疫第一線，也完全可以遠距作業。何況現在高端都拿到緊急授權了，人體試驗晚一點有差嗎？

而更重要的，食藥署明明就是要放水高端疫苗，那自己的工作人員為什麼不稍等一下，大家一起來打高端呢？包括投下高端緊急授權同意票的18位審查委員，他們自己有沒有接種高端疫苗，也是應該要公開的問題。

當然啦，民進黨會說，蔡英文本人都接種高端了，這不就表示對高端有信心嗎？問題是蔡英文接種的是哪一種高端，是不良率超高的量產高端，還是實驗室製造的小樣本高端？若是後者，就算沒有保護力也只是生理食鹽水，蔡英文當然敢打。

民進黨嘴巴說支持國產疫苗，結果余天打莫德納，蔡丁貴到美國打疫苗，鄭文燦、黃偉哲、陳其邁打AZ，食藥署全體打進口疫苗，自己打有WHO認證的疫苗，然後要人民當白老鼠，這樣的政府，還能期待嗎？

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