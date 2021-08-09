在美國政府宣布撤軍阿富汗之後，阿國境內的極端組織塔利班就步步進逼，喀布爾政權岌岌可危；再加上伊朗強硬保守派的萊希（Ebrahim Raisi）就任總統，與美國更加針鋒相對，必將影響中東情勢，甚至還有可能殃及兩岸關係。

依照拜登政府的計畫，美軍將於今年911事件滿20周年之前，完全撤離阿富汗，而拜登總統撤出阿富汗的主要目的，就是將人力與財力抽調出來針對中國，但其效果如何，還須觀察。這也導致其他北約國家軍隊跟進，至今盟軍總撤軍比例大約已達90%，而塔利班趁勝追擊，現已占據阿國80%以上領土，重返政權在望。當前美國對待阿富汗的態度十分類似1970年代自越南撤軍的情勢，始亂終棄，導致越共順利統一。

若喀布爾政權更迭，可能導致在阿富汗產生一個新的伊斯蘭國，就像歐巴馬總統在2011年決定從伊拉克撤軍一樣。此外，塔利班必將殘酷對待曾與美方合作的阿國官民，甚至對異議分子大開殺戒，如此將重創美國的國際威信。目前美方正計畫撤出部分相關人士，但仍無法解決問題，因而也希望相關國家能夠襄助，其中中國的角色吃重。

因為在中國的「一帶一路」倡議下，阿富汗是連接中東、中亞和歐洲的貿易樞紐，中方有意將阿富汗納入中巴經濟走廊，可以為中國提供有利的戰略基地，內戰之後的阿富汗，兩國合作的空間甚大。

在伊朗方面，因為台灣與伊朗分別為美中兩大國的重要戰略資產，在陳水扁時期，美中就曾交換合作，讓兩岸關係不致生波。2016年初蔡英文當選隔日，美方也曾積極使蔡英文的520演講平穩過渡，而事前中方在《伊朗核協議》方面做出的重大貢獻，乃形成雙方的重要交易，其結果也還差強人意。

自2018年川普撕毀《伊朗核協議》後，美伊衝突不斷。目前伊朗疫情嚴重，其前任政府就曾主張，如果美國不取消相關制裁，拒絕接受協助，雙方互不相讓。但伊朗與中國關係融洽，中方將向伊朗投資4000億美元，以換取來自伊朗大折扣的石油供應，並強化一帶一路倡議，弱化美國孤立伊朗的努力。而中國還向伊朗等國展開「健康絲綢之路」，獲得伊朗政府的讚揚。

由於萊希作風強勢，自2019年起，美國就以反人類罪行為名，將萊希正式列入制裁名單，並成為首位被美國制裁的伊朗總統。但中國長期奉行不干預他國內政政策，在追求經濟發展的過程中起到了很好的作用。尤其在一帶一路倡議下，中國已成為中東許多國家的經濟支柱，因而中伊的交易可能成為其他國家效仿的模式。

總之，由於阿富汗的變局與美伊關係的惡化，兩國都更需中國協助，因而再度形成中國在中美博弈時的重要籌碼。若中東情勢日益險峻，勢必影響美國對於其他區域事務的關注，而中國擔任調人的角色更凸顯。從以往陳水扁與蔡英文的實例可知，台灣也早已成為中美交易時的重要資產，兩大國何時再度合作交換，端看其博弈的強度，因此阿富汗情勢的後續發展值得我們關注。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任教授）