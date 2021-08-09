今天報上有篇文章《以核養綠，善用台灣地熱瑰寶》。個人拜讀後深感作者誤會了，以核養綠沒錯，但地熱並非什麼台灣瑰寶。

該文說：我們別忘了身處板塊交界的台灣，腳底踏著的正是舉世稱羨的地熱瑰寶！又說：據悉，台灣最穩定的綠能就是地熱，約有7.15GW發電裝置容量，接近核一至核四廠裝置總容量（約7.8GW）；地熱發電效率達90%以上，適合作為基載電力，沒道理捨本逐末，暴殄天賜予我們落實淨零的珍貴資源。並建議政府：訂定地熱專法，正視地熱取代相當比例的80%石化燃料的可行性。

目前全球地熱發電總裝置容量約15GW，美國裝置容量全球第一，約3.7GW。台灣面積約為全球萬分之二，台灣地熱發電潛能占目前全球裝置容量一半？是土地面積為台灣三百倍，世界第一的美國裝置容量兩倍？聽起來是否不太對勁？

問題出在那裡？所謂地熱潛能和真正值得開發為地熱發電規模完全是兩回事。 地熱和陽光一樣，潛力無窮。只要開發一小部分就可供應全人類能源所需。但和陽光一樣，地熱要工程上可行、經濟上可行才值得開發，並不是有所謂「潛能」就可開發。

媒體報導所謂台灣地熱潛能有7.15GW後，經濟部官員也曾澄清，暗示該報導頗為「膨風」，但很不幸，澄清新聞的篇幅極小，與原先大張旗之報導不成比例。

目前全球地熱電廠裝置容量最大的五個國家為：美國、菲律賓、義大利、日本、紐西蘭，全都是火山活動頻繁國家。台灣並無活火山，台灣地熱資源只宜洗溫泉，要用來發電很拚，更不用說提供 7GW電力了。

該文作者也錯怪蔡政府了。蔡政府能源團隊充斥外行人，對推動地熱發電等再生能源不遺餘力。2017年 4月國內首座民營地熱電廠環評過關。負責籌劃的蘭陽地熱資源公司原本目標在 2021年完成十口井，共10萬瓩（ 100MW，0.1GW），完工後每年可供電 8億度，相當核二廠一部機十分之一發電量，不到台灣去年用電量2800億度的千分之三，與作者期望取代為台灣提供八成電力的火力發電相距千里。

蔡政府規劃地熱裝置容量在 2020年要達 15萬瓩，在 2025年達 20萬瓩，在 2030年更要超過火山活著頻繁，地熱資源極為豐富日本的一倍而達 100萬瓩（1GW），是一個勢必跳票的大餅。

許多人對地熱發電等再生能源都有錯誤的期望，以為再生能源可以取代核能、火力，但事實上並非如此。但鼓吹此等錯誤期望使得發展能源正途的核能、火力更為艱辛。任何能源建言均應基於專業基礎。（作者為台灣能源部落格版主）

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