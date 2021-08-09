面對兩岸關係，前總統馬英九曾多次提及大陸是威脅，也是機會；情治單位本來著重「威脅情報」，也開始做「機會情報」；蔡政府執政，兩岸劇變，「威脅情報」又抬頭，也就是軍語所稱的「預警情報」，這是軍情局最擅長的。

軍情局幹部全是軍職，懂的也只是軍事，而機會情報要懂經貿、政治、文化，更要了解中國大陸的「軟實力」與全球戰略布局，沒有這種素養，就很難做情蒐，更難提出政策指導。

近年，軍情局對大陸情蒐的手段包括：網路情報、電訊情報、監聽情報、文書情報與電視情報當道。網路情報真真假假，釣魚的或謀略的假情報充斥其間。前軍情局上校朱恭訓在越南邊境被中共國安單位抓去，即是一例。據說，軍情局曾經規定網路情報不能再當做情資上呈，發現就懲處。

而電訊與監聽情報過於片斷，情資碎片化，難窺全貌。文書與電視情報，只能調味加工，當做參考可以，無法派上用場。比較有價值的人員情報和內線情報，也不容易做。相較於前總統陳水扁曾公開抱怨情報的質與量降低，蔡英文總統絕口不提情報工作，是較明智的做法。

人員情報靠的是組織布建，眼光得夠遠。內線情報則需要「長期包養」，養兵千日用在一時。情報工作有時花了錢與心力，卻可能所獲有限。軍情局位階太低，受參謀本部情報次長室節制，是軍方的三級單位，人員情報想要做得大開大闔，實非易事。

提到人員情報，讓人想起軍情局潛逃英國的女中尉葉玫，其實葉枚是塊搞情報的料，只可惜，軍情局沒能好好運用。葉玫因無法適應軍中生活，潛逃英國，申請政治庇護不成，逾期居留，遭英國遣返，結束569天逃亡海外的日子。

當個好情報員，不是非得適應軍中生活。以葉玫來說，新竹女中畢業後，到美國加州州立大學拿到學士與碩士學位，這種ABC，是極好的身分掩護，不懂為什麼軍方一定非逼著她去基層歷練不可？

葉玫經泰國潛逃英國後，國防部隨即發布通緝，外交部註銷其護照。一個沒護照的人，還能在英國待569天才被遣返，不管她是怎麼做到的，這就是本事。被遣返前，葉玫還編出一套說詞，在英國結交的識與不識者，竟有數百人為她請命。這也是優秀情報員的特質，可惜，不見容於軍方制式的規矩。

搞情報，須能因才任用，非逼著每個人都在同一個框框裡，不但說不過去，也不符合搞情報應該靈活、隱密的特質。葉玫如果一開始就放在海外，靈活運用，假以時日，耐心收成，現可能已成為能征善戰的女情報員了。

事實上，情報工作不應該每件事都攤在陽光下，特別是對大陸情蒐，只要內規清楚，情治人員對國家忠心，道德不應是最優先的考量。