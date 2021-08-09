台灣面對新冠肺炎疫情，由於政策失當及主政者疏失，讓疫情就像雲霄飛車上沖下洗，但在綠媒與1450、綠營名嘴護航辯護下，狂打認知作戰並模糊焦點，讓台灣民眾似乎逐漸淡忘這段時間疫情的煎熬、親人亡故以及經濟衰敗。

孟子云：「生於憂患，死於安樂。」但蔡政府毫無憂患意識，更無未雨綢繆觀念，台灣已經錯誤示範了一次從模範生變成放牛班，從成功典範變成破功遺憾，更在短短2個多月讓染疫死亡率破了世界紀錄（染疫人數15782，死亡人數809，死亡率5.12%），冤死的國人是被這沈浸在驕傲自滿，甚且真把自己當神的防疫團隊所害。自5月19日疫情指揮中心下達三級警戒開始，歷經2個多月終於解封，綠媒又殷勤包裝成綠營大內宣，歌功頌德果斷切除病毒傳播鏈，闡揚德不孤必有鄰獲得各國捐贈疫苗，還有力推不經科學實證的國產高端、聯亞疫苗，意圖繼續以假亂真，混淆視聽。

真正的事實是，病毒傳播鏈是綠委范雲3+11錯誤政策建議和指揮官陳時中鄉愿配合放開所致，卻由地方政府及在野黨通力合作自主防疫，才阻斷了疫情擴散；在籌獲疫苗方面更是完全顯現了蔡政府的無能與無良，原本應該「人命關天、疫苗優先」，沒想到蔡政府徹底利用職權，百般阻撓刁難來自大陸、國民黨、民間企業、宗教團體的救命疫苗，直到鴻海、台積電、佛光山、慈濟等捨身取義、進諫請命，才讓蔡英文妥協放手疫苗進口；而不忘發展國難財更是讓民進黨政府醜態盡出，尚未完成臨床程序的國產疫苗，由總統蔡英文親自召開記者會宣示，前副總統陳建仁以「免疫橋接」這種沒有科學根據的瞎掰理論護航，高呼「愛台灣、打高端」，如今即將封緘，並陸續讓國人成為疫苗白老鼠。

病毒擴散延燒之際，蔡政府死要面子要國人防疫優先暫且咎責，而7月初微解封之後卻不先微究責，如今全台解禁了，更是迴避不談檢討，三大罪在綠營包裝下成了三大功，配合即將發行的「振興券」來持續矇騙、討好國人，連自己內部都因為發放現金或五倍卷產生矛盾爭執，各自盤算自身利益卻不持之以恆持續防疫，只眷顧自身官職卻不重視防疫品質。

亞洲地區疫情已再掀波瀾，日本、韓國、印尼、泰國等地確診及死亡人數屢創新高，馬來西亞民眾更是走上街頭要求總理下台以示負責。專家一再警告，若不嚴堵傳播鏈，變種病毒短時間內極可能捲土重來，其推論基礎就是鄰近各國已經淪陷加上疫苗籌獲數量遠遠不足，最重要的是抗體覆蓋率遠低於群體免疫標準，台灣對戰病毒大軍，近日雖安，但忘戰必危，禁不起再一次擴散，有了前車之鑑的借鏡，蔡政府再不收起狂妄謹慎以對，未來將可能再次賠上全體台灣人民的健康。（作者為台灣青年聯合會理事長）