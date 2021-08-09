中華民意研究協會最新的民調數據指出，國民黨與民進黨民調出現黃金交叉，2020總統大選後20個月以來，國民黨支持度首次超越民進黨，儘管幅度很小，至少是一路落後的國民黨少見的超車。對此，民進黨卻似乎並不怎麼以為意，立法院民進黨黨團書記長羅致政回應：「國民黨自己高興就好。」輕蔑與不屑溢於言表。

拿奧運成績往臉上貼金

過去碰到類似的情況，政黨高層不論心裡怎麼想、是不是認同民調的結果，通常會裝出謙卑的樣子，說些諸如「民調起起伏伏，一時的數字不用太在意，我們會持續努力贏得人民的支持」之類的話，像羅致政這麼直白地去揶揄其他政黨，連一丁點自謙自省的話都不說，倒是比較少見。但最近以來，羅致政並不是綠營政治人物中唯一傲慢的人。

體育署長張少熙因奧運選手搭乘經濟艙發言失誤而請辭待命，奧運結束中華隊表現亮麗，有記者在行政院記者會上詢問張少熙請辭的問題，發言人羅秉成搶答：將功抵罪嗎？儘管當下記者會現場笑成一片，但羅秉成脫口而出的話卻充分顯露了官員的心態：這次奧運政府大有功勞。羅秉成的OS可能是：中華隊在東奧奪牌數創新高，功勞之大，別說保住一個體育署長，蔡政府疫苗布局失利、治水無方、硬要發五倍券等引發的民怨，應該都可以一筆勾消。

民進黨一貫擅長自我表功，但是這麼大剌剌地攬功、把奧運選手的好表現往自己臉上貼金，還是讓人覺得臉皮也未免太厚了；再說，體育署好歹也是掌管體育事務的最高主管，把「署長」這個位子講得如鴻毛之輕，羅秉成輕佻的口吻，想必張少熙聽了也會不舒服。

東奧比賽期間，民進黨及其側翼即不斷帶風向指出，蔡英文上任後對體育的補助經費是歷年來最多、甚至是前總統馬英九的4倍云云。言下之意，東奧選手之所以能夠有那麼傑出的表現，全是蔡英文的英明。然而，眾所周知，這次東奧奪牌選手的背後幾乎都有公股銀行的支持，而公股銀行球隊是在馬政府執政時期成立；民進黨側翼為了營造蔡政府對體育發展的貢獻，把翻新「國訓中心宿舍」當作蔡政府的重要政績，還做梗圖批國民黨和馬英九沒有貢獻。

殊不知，國訓中心翻新計畫是馬英九執政時期編列了57億預算啟動的；此外還包括可容納舉重、羽球、柔道、籃球等14項運動的場館完工啟用等等。施政是連續的，運動選手的培養更是一個長期的歷程，每一任執政者都有功勞，民進黨政府可以邀功，但不應該抹殺前人的付出。

不把人民福祉放在心上

民進黨政府官員最經典的傲慢之言，當屬中央疫情指揮中心指揮官陳時中對那些不想打高端疫苗的人喊話：「你們不打還有別人要打啦！」言下之意是說要打高端疫苗的人多的是，不想打的就讓開！這話令人想起民進黨立委吳秉叡。2016年吳秉叡擔任立法院民進黨黨團幹事長，當時民進黨強推「一例一休」修法，引發民怨沸騰，他竟表示「反對這個法案的人，將來選舉可以不要支持民進黨。」如此囂張的言論被外界狂酸是嫌票太多了嗎？2018年的九合一大選民進黨大敗，果然有不少選民沒有把票投給民進黨。

如今，即使外界始終搞不懂，為什麼民進黨上下要近乎不計毀譽、不顧人民安全健康地全力護航高端疫苗，但小老百姓心裡自有一把尺，知道要遠離未經正常試驗程序的疫苗；在疫苗預約登記平台上，單單勾選高端疫苗的人不到1.5%，就可窺知民心趨向。

民進黨完全執政，濫用權力，漠視民主社會應有的規範，藉族群與反中意識動員支持力量，透過國家宣傳機器與側翼網軍操控議題打認知戰，順風球打得太久，早已不再掩飾他們的志得意滿、眼高於頂，看不見百姓蒼生真正的需求，早已不再把人民的福祉放在心上。這個靠人民一票一票選出來的政府，如今卻專斷蠻橫、一點一滴拋棄了民意。

然而，面對2022年選舉，或許正如2018年一樣，被政府忽視的人民將做出令掌權者驚慌的選擇，因為驕兵必敗，屢試不爽。