應中國時報邀請寫專欄，重作馮婦，有固定的版面可以表達觀點，當然是恭敬不如從命。問題來了，不管專欄是多久寫一次，畢竟與投稿、或邀稿不同，就有是否兼職的問題。

由於台大校長管中閔「違法兼職案」遭到監察院彈劾，公懲會宣判裁處「申誡」，學校建議還是申請兼職比較妥當，免得事後被檢舉、沒完沒了。一輩子對抗威權，感到相當無奈。

對於大學教授來說，教學、研究、及服務同樣重要，特別是社會服務，總不能安於當教書匠、或躲在溫室做研究，還必須跟人民、社會、及國家做連結。念政治學的，更免不了要針砭時弊。

制度上對於公務人員的兼職規範，除了時間、及精力的排擠，主要是擔心是否會有利益衝突（產官學沆瀣一氣）、以及會不會破壞公家單位的清譽。軍公教包含在廣義公務員，也就一體適用了。

其實，人事行政局對於是否兼職，已經累積不少實例的解釋，特別是針對媒體，有疑慮的是經理、編採、及派送等職務，寫文章並不包括在內。目前的爭議是專欄有固定的時程，彷彿是職務了。

其實，不管專欄的週期是週、半月、還是月，固定時程是為報社安排版面、作者寫稿的方便而預排，但並非一成不變。至於專欄作家，攀附風雅不能算是職稱。坦誠而言，報社除了內部主筆，也會針對議題找人寫社論，那是專業的肯定，不算養士。

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