解放軍南海演習今日即將落幕，此次演訓管制海域寬廣，引人側目，吸引情蒐機艦現身，以掌握動態蒐集情報。

就演練過程觀察，這次演習重點是在練兵，而非藉此表態示意。軍事活動經常用於傳遞政治信號，為求確實表達立場，避免外界錯誤解讀，各國都會透過政府聲明、媒體報導與配套資訊，務求對方精準了解。

共軍各項演習各有特定狀況想定，未見得都是對準台灣，不過操練牛刀，日後亦可用來殺雞。兩岸政治矛盾未解，雙方關係不睦當下，台灣自應保持關注。

強權不斷在大陸周邊揪團演習，北京不甘示弱以演習回敬；雙方雖然保持間隔對陣唱戲，畢竟軍事表態較勁，無法讓對方稱臣屈服，卻會影響互動關係。

民進黨執政團隊利用大陸軍事活動，賦予政治詮釋，刻意引導社會改變情勢認知，卻經常違背國際法理，更不符基本常識，顯然無意改善兩岸互動關係。民進黨為掩飾處理兩岸關係的無能，只好繼續飲鴆止渴，販賣芒果乾鞏固執政地位。

養兵就須練兵，共軍演習全年不停，但是近期南海多項演訓，大陸宣傳體系未釋放任何訊息，是中共最新政治信號嗎？應如何解讀？國安團隊需思考研判，其中有何玄機？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※