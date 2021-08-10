美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在七月底訪問天津，試圖重建美中對話管道，但是在八月初的東協外長高峰會上，美日聯手批判中國大陸，又讓中國外長王毅憤怒回擊，要求美日不要對中國大陸有不實指控。對台灣而言，美中關係緊張究竟是福還是禍？表面上看來美國和民主盟友都加大了對台灣的支持力道，可是，力挺台灣不能只是言語，就算對美國有高度的信任，難道不該先搞清楚美國有多少實力和決心來支持台灣？

從拜登上任以來，美中的競爭不僅沒有降溫反而更加全面，這也讓華府從主管傳統安全的五角大廈，到負責非傳統安全的經貿部門，都對如何面對台灣問題有更多討論。美國國防部長奧斯汀近期訪問新加坡，再次強調美國會持續支持台灣加強自身的防衛能力。果然在不到兩個星期之內，美國國務院就批准了拜登任內的第一項軍售案，打算出售高達七億五千萬美金的軍備，協助強化地面作戰能力。然而，就在美國決定軍售，支持台灣提升自我防衛能力的同時，美國自己對中國大陸的競爭準備，其實沒有打算真的進入敵對狀態，反而是針對美中競爭可能帶來的產業衝擊問題，預留了後路。

國防部長奧斯汀一方面宣稱支持台灣強化國防，一方面也強調美國不尋求衝突，希望與中國大陸建立穩定的關係。至於因為美國高度依賴台積電所生產的晶片，而被台灣認定是護台基石的半導體產業，也在美中關係緊繃沒有緩解趨勢的情況下，華府開始出現不同的見解。美國商務部長雷蒙德在近期就公開表示，因為亞太情勢的緊張，拜登政府將降低對台灣半導體的依賴，避免衝突發生對美國產業帶來太大的影響。很顯然的，美國雖然說要支持台灣，可是也同時為了守護美國利益進行著風險控管。

面對美國，台灣就算看見善意，也絕不能忽略現實。根據美國國防部2022年的國防預算，新年度的預算總額雖然在帳面上成長了百分之一點六，可是，在計算今年的通貨膨脹之後，反而比去年萎縮了千分之四。節省國防支出反映的是美國認為振興國內經濟比強化國防更重要，手中資源有限的拜登政府當然必須大力推動多邊主義，期待歐洲國家也能投射兵力到亞洲來支援，分擔美國的財務壓力。過去幾個月內，法國，德國，英國以及荷蘭，雖然都給美國面子來到亞洲，但整個歐洲對中國大陸崛起的擔心，根本無法與俄羅斯的威脅相提並論，因此歐洲盟國配合美國聯合執行軍事行動，恐怕聊表心意的象徵意義遠大於美國期待的抗中軍事同盟。事實上拜登政府如果無法真正投入軍事資源，想要盟友跟著抗中到底，肯定會面臨不小的挑戰。

美中關係緊繃，台灣在聯美抗中的戰略之下，不難理解政治人物為何希望提升對美國的信任程度，但是即使如此，也不該把友邦的要求放在國家利益之上。美國的對外政策本來就以美國利益為優先，從要求台灣半導體產業遷往美國設廠，到軍售項目的審批，如果台灣對美國只能感謝而不能提出一點懷疑，權益受到影響還要擔心會被塗上色彩而不敢提出諍言，這跟認知作戰有多大的差距？現階段兩岸或許還不到兵凶戰危，可是不願正視美日也有現實考量的真相，就無法根據實情判斷如何讓台灣在美中交鋒之間站得更穩。

報喜不報憂地強調美日力挺台灣，也許可以強化民眾信心，甚至得到政治利益，但這些挺台故事背後的成本，有多少人看得出來，其實是台灣自己在支付？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）

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