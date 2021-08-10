美國拜登總統上台後，看似積極拉攏盟友在軍事和經濟上牽制中國，台灣自然是一個非常重要的棋子。然而，所有的事情都有雙面性，美國可以利用台灣來掐住大陸的脖子，大陸當然也可以用台灣引導美國的軍事部署，消耗其資源，而且成本極低。所以，台灣到底是誰的負擔還很難說。在長期對抗過程中，勝負關鍵在於誰的社會組織性更高，更能規畫和執行長期的對外政策。

不知道是否有人注意到，最近中共軍機繞台的頻率變小了。自從6月下旬28架大舉飛來後，至今已有1個多月的平靜，奧運是個因素，但最重要的還是美國公開表態不支持台獨，而且目前的重點在南海，也是各國船艦秀肌肉的大舞台。總的來說，現在爭議的熱點有三個地方，東海、台海和南海。對中國而言，它們都在周邊，是短中程飛彈的射程範圍，船艦也可隨時趕到。雖然美國在琉球有軍事基地，但後勤補給線太長，往返耗費甚鉅。在此海域演訓，中國花1元，美國可能要花上10元，甚至不只，因為美國軍人本來就是高薪制。

至於日本，雖說是跟著美國走，但畢竟國土太小。中國只要在靠近日本的海面製造一點軍事壓力以「攻其必救」，哪怕只是一個姿態，就足以吸住日本海軍大部分的力量，到時哪裡顧得到台海和南海。至於英國、法國和德國軍艦東來，更是表演性質。德國一戰戰敗後即離開亞洲，法國則是二戰後在越北奠邊府慘敗後，即悉數撤出。至於英國的力量則持續到1997年之前。問題是，香港殖民地是大英帝國的金雞母，以英國的軍力都保不住，被迫撤離。如此，憑什麼相信英國會為了南海的一些無人島與中國進行軍事對抗？英國在那裡有何利益可言？至於航行自由，那只是美國的宣傳，船隻來來去去，根本沒有不自由。更何況，德、法、英等在中國都有龐大的經濟利益，沒有必要惹毛金主。

因此，美國催促歐洲盟邦在南海共同展現武力，以迫使中國退縮求和，反而很快就暴露問題。盟邦只是虛應故事，無法與美國形成軍事行動的一致性，起碼不似中俄聯合軍演那般同心協力，可隨時投入作戰。事實上，盟邦三心二意的輕漫態度，已經使得美國一些評論開始質疑拜登政策的可行性，即美國的國力是否強大到足以全面圍堵中國？美國實行超過本身實力的目標，其結果必然是內外都破綻百出，步履蹣跚，硬撐只會內外焦頭爛額。殘酷的現實終將逼迫美國的政策趨於實際，與中國合作將是保持美國影響力的不得不選擇。

其實，美國已經多少感受到這一刻遲早會來臨，清楚表明不支持台獨，目的是設防火牆，避免被拖下水，保持迂迴空間。隨著美國與中國合作的需求持續擴大，美國也會催促台灣採取同樣的立場，以免徒增困擾。而和解的外部環境將使得蔡政府現有反中的權力基礎喪失憑藉，外部的氛圍將逐漸內化，就像他們被迫將「武漢肺炎」改口為「新冠肺炎」，綠媒和網軍挑撥仇恨的效果也會大幅減弱，台灣民眾更能看見台灣問題的真相，從而在2、3年內激發政治的質變。