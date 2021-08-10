自一周前中南部即豪雨不斷，在受災縣市首長及人民千呼萬喚之下，小英總統總算出巡，在9日前往嘉義、雲林勘察產地損失。然而讓人深感驚訝與無法理解的是，整個行程原本不開放媒體採訪，只提供影音和新聞稿；但在總統抵達時，有不少媒體已在守候，只好又臨時規畫媒體區，但簡報之後媒體又被帶到約30公尺外的田埂上。

這是極其反常的表現，因為政治人物沒有不喜歡媒體的。媒體報導，可能是因為在2018年小英搭乘雲豹甲車勘災時，站在高高的車上向滿面愁容的災民揮手，旁邊還備有專業攝影官，猶如大閱兵一般。此情讓站在水深及膝的當地災民攔車怒嗆痛罵，「要蔡總統下車，否則不准前進」。此一鏡頭也立即傳為國內外笑柄。

筆者猜想，蔡總統一定是存在著「前往勘災不是，不前往勘災也不是」的矛盾心理。但小英此次出巡，不知是那些腦殘幕僚給她出的餿主意，竟然不讓媒體採訪。這讓筆者想起幾年前小英出席主持在北投「復興崗」的軍校畢業典禮時，當天一大早，就將大門口前將近500公尺長的中央北路完全封鎖及布滿警力。

有一則笑話，在「反年金改革」期間，總統府四周被鐵絲網拒馬層層包圍。一對外國觀光客夫婦路過好奇的問道：「這裡面是什麼地方？」有人回答「台北監獄！」「關押的是什麼人？」「我們的總統！」小英若非將自己封鎖，就是將人民拒於鐵絲網之外，這充分展現出她「對自己沒有信心」及「對人民也沒有信心」；但實在令人不解的是大選時獲得壓倒性選票的她，今天怎麼會變成這個樣子？

其實，小英可以仿效古代皇帝微服出巡，或者亦可化妝易容至各地視察，然後再發出新聞稿。蔡英文上任以來遭人詬病之處甚多，最嚴重的就是「放不下身段」，甚少見到她深入偏鄉窮困地區，真正的去探訪民瘼。真懷念當年的蔣經國總統，上山下海，自己撐著雨傘，穿著雨鞋站立在水中的畫面。

有一首歌《歷史的傷口》，歌詞寫道：「矇上眼睛，就以為看不見；摀住耳朵，就以為聽不到。」但是人民心裡可是清楚的。

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