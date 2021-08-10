民進黨政府到底在怕什麼？整個的防疫過程、政策、疫苗審查跟購買的流程，不停的遮掩，逃避監督，動輒以機密或者破壞國家整體政策為由進行黑箱作業，不然就是完全相應不理，但越是這樣，就越讓人覺得有蹊蹺。

從一開始被視為疫情破口的3加11決策過程就疑雲重重，民進黨籍的不分區立委范雲在協調會上強烈建議回到3加11，事後卻說只是關心、避重就輕。當民眾想了解如此關鍵的決策是如何做成的？輿論自然轉向到疫情指揮中心。

而衛福部長兼疫情中心指揮官陳時中起初表示，3加11的會議是由副指揮官陳宗彥主持，後來又表示他記錯了，陳宗彥並沒有出席4月13日相關決策會議，強調指揮中心的決議都是由他來負責，然而在5月31日衛福部疾管署卻表示：「3加11調整是經指揮中心跨組討論，未做成會議記錄」，這一點引起各界譁然！

整個3加11決策流程，民眾及媒體從4月份追到現在，民進黨的中央民代及官員，不是言詞閃爍就是說話前後不一，最後乾脆蓋牌表示沒有會議記錄，整個決策過程完全不受監督、檢討。

還有蔡政府在護航高端疫苗的過程，也是明顯的黑箱，一點一滴地侵蝕人民對政府的信任。7月18日食藥署通過高端疫苗「緊急使用授權」（EUA）的過程充滿爭議，蔡總統之前才宣示，國產疫苗如欲取得EUA一定會符合國際標準。結果食藥署卻自己搞了一套幫高端疫苗量身訂做的審查制度，不僅完全無法證明保護力，指揮中心也拒絕全程錄影、直播，一路「遮掩」到底，直到前幾天才公布書面記錄，不過仍然無法證明保護力，而且缺乏三期臨床試驗的相關資料。

當在野黨要求陳時中公布疫苗價格，陳時中的回應是「居心叵測」。當人民想要明白可能是疫情重要破口3加11的會議記錄時，政府說詞反覆不一，最後更是直接蓋牌。當蔡政府宣示國產疫苗一定符合國際標準時，人民得到回應卻是黑箱作業、保護力成謎的審查作業。

蔡政府原本想打動人民的「謙卑、謙卑、再謙卑」口號，已經嘲諷自己一遭。現在蔡政府口號應改為「遮掩、遮掩、再遮掩」，彰顯這個不敢接受檢驗、不斷掩飾的政府外，以及一路走來為「遮掩」撒謊民眾的荒唐與可笑！

（作者為金融分析者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※