東京奧運會我國選手努力拚出有史以來最佳成績的2金4銀6銅總共12面獎牌，除了選手本身努力之外，後勤支援也是歷來最佳，無論是教育部體育署的「黃金計畫」，或是國訓中心的科研和心理方面的付出，也都功不可沒。奧運結束之後，這股奧運熱潮很快就消退，但是接著3年後的巴黎奧運會，以及台灣選手所面臨的接班問題，都是政府部門和企業所必須思考的方向，畢竟「黃金計畫」針對的只是金字塔最頂端的精英選手，金字塔底座才是支撐整個金字塔能屹立不搖的基礎。

本屆奧運會台灣68位選手在舉重、羽球、柔道、體操、射箭、拳擊、空手道、跆拳道、高爾夫及桌球等10種運動獲得獎牌，整體而言，已經相當難得。扣除空手道是日本為本屆奧運會特別設置的比賽，其他9種運動都是奧運會常設運動種類，仍是可以持續在下一屆巴黎奧運會得牌的希望。

相較於大陸431位選手參加30種競賽，共在14種運動獲得38金32銀18銅的成績，大陸的得牌運動相當集中，而且大部分都是傳統優勢項目。光是舉重和跳水就奪下14面金牌和6面銀牌，加上桌球4金、射擊4金、體操3金、羽球2金、彈簧床1金，這些都是大陸傳統金牌庫，也都持續維持優勢奪金氣勢。

另外，大陸在東京奧運會中，游泳奪下3金2銀1銅，是歷屆金牌數最多的一次；田徑靠兩位女將在鉛球和標槍奪金，在田賽金牌的突破。而男子100公尺蘇炳添準決賽跑出9秒83優異的成績，雖然未能在決賽中奪牌，但已經令人眼睛一亮。大陸另外在划船、輕艇和帆船、自由車場地賽、擊劍中奪金，自由車還打破世界紀錄，都是難得的成績。

從大陸的奪金項目中可以看出，小球的桌球、羽球和舉重、射擊、跳水、體操是重點奪牌運動，大球的籃、排、足和女壘逐漸走下坡，尤其女排是衛冕軍，在選手大多維持上一屆里約奧運會金牌的人馬，卻連8強都無法進入，的確相當難堪。而需要對戰的運動比賽如柔道、角力、拳擊和跆拳道，總共有60多面金牌，大陸卻一金未得，以至於到最後被美國後來居上未能排名第一。

兩岸體育制度不同，但是在發展競技運動項目上，有很多是相同的方向，像是舉重、羽球、桌球、體操和射箭、射擊、高爾夫等偏向技巧性的運動，對戰型運動的跆拳道、柔道、拳擊等較輕量級仍都具有競爭性，只是本屆奧運會中兩岸的成績都不理想，但並不代表巴黎奧運會中就沒有奪金機會。

台灣放眼3年後的巴黎奧運會，除了繼續加強「黃金計畫」之外，如何強固金字塔基礎底層工作非常重要，這些都不是坐商務艙或是拉高金牌獎金至1億元就可以達成的。以下是可以早日規畫的工作：

第一，學校階段培養學童養成運動習慣，可以說是一切選手來源的基礎。以目前每週2節體育課，是無法讓學童愛運動、養成運動習慣的，更何況大學在第3年之後體育課可以不修，更是一個錯誤的政策。教育部可以做的，是強化課後運動社團，強制每位學童選擇一種或多種運動，在每天最後一堂課後參加運動社團，讓每個學童每天都有運動時間，也可透過社團讓許許多多的專業運動教練可以發揮專長，並且從中發掘並訓練出傑出運動人才。當然，以目前台灣的教育環境和家長、官員的升學至上觀念，這種課後運動社團的方式很難做到，但不做就永遠不可能，敢改變才有改進的一天。

第二，擴大舉辦各級學校運動聯賽。目前已經有的籃球、排球、棒球聯賽，都已經有了初步的成果。本屆東京奧運會中，台灣選手奪牌的運動，如果尚未有學校聯賽，建議教育部體育署盡快規畫舉辦這些運動的學校聯賽，藉此擴大學生及學校參與的動機，並且與媒體和企業合作把餅做大，一方面培養人才，另一方面發展運動實力，在國際比賽中爭取更好的成績。

第三，鼓勵擴大舉辦企業運動聯賽或職業聯賽。現在至少已有籃球、排球、棒壘球、射箭等企業聯賽辦得有聲有色，籃球和棒球並且都已職業化。其他球類企業聯賽也應該盡快鼓勵並輔導補助舉辦，讓選手層擴大，專業選手退役之後轉教練有更多就業機會發揮長才，選手有了固定且較以往穩定的收入，選手來源就會源源不絕，而不是只能靠著幾年甚至更久才能出現的天才選手。至於對戰型的運動則鼓勵多舉辦獎金型的比賽。企業也可以藉此機會培養人才，比起郭董說的奧運金牌獎金一億元更實際。而政府對企業投入舉辦或贊助比賽，或是培養人才等措施，應有更多在稅務上的優惠或鼓勵的做法，才會讓企業願意且有動力去支持、去贊助運動比賽和培養選手。

第四，增加科研預算和人才培養。從這次東京奧運中華代表團的成績比起歷屆都要傑出的結果，可以看出國家訓練中心在科研的努力，無論是生理的運動醫學或心理協助等，都發揮極大的效果。政府應該在運動科研方面增加投入，無論是資金或人才各方面，甚至以大數據分析選手的生理、心理，並建立從小學開始的運動人才庫，長期追蹤有潛力人才，每年檢查身心發展列入記錄，早日協助選手排除學校或家庭困擾因素，讓具有潛力選手盡早獲得最好的訓練環境和成長條件，成為國際級選手。這些都需要政府在預算和行政作業上的規畫協助。

當然，要做的事還很多，無論政府或是企業、學校、家庭等，都仍需要很多努力，過去在獎金或是後勤支援已經有很多改進，未來要做的是基礎工程，比起談論正名的不實際，獎金調高到1億元的天馬行空，這才是根本之道。

（作者為資深媒體人）

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