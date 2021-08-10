今年3月18日，中美高層阿拉斯加會談，美國是以國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文為首，中方則以中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外交部長王毅為首。這次是美國拜登總統上任後，中美首次高層面對面會晤。彼此在會談前的談話，火藥味十足，楊潔篪的一句話，「中國人不吃這一套」，掀起了中國大陸高漲的民族意識和民族自尊。

習近平則在今年3月人大與政協兩會小組座談時說「中國已經可以平視整個世界了」。2013年6月習近平訪問美國歐巴馬總統時，他說「中美審視兩國關係，共同推建新型大國關係」，他又說「太平洋足夠大，容得下中美兩國」。但是美國人顯然聽不進去。2018年3月，美國川普總統宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」。7月6日美國川普總統對價值340億美金的中國輸美商品，開始徵收25%的額外關稅，燃起了中美貿易戰。

2019年5月5日，美國繼續宣布對另外價值約2000億美元，合計共2500億美元的中方輸美商品課徵25%關稅，中方當然亦作出對等報復手段。2020年12月，美國新當選總統拜登表示，會繼續保持對中方課徵額外關稅，美國貿易代表署新人代表表示，短期間不會取消向中方貨品徵收關稅措施，但將與中方進行貿易談判。

美國對中國大陸採取的強硬貿易措施，一般人以為是共和黨川普總統的抗中政策。然而民主黨的拜登上台後，仍然持續川普對中的強硬手段。原來美國對中方的強硬態度，成為了共和黨和民主黨的共同政策。今年3月8日，美國蓋洛普最新民調顯示，美國人對中國的好感度比六四事件後還差，僅有20%。為什麼中美關係會變得這麼糟糕，當然和美國總統川普有相當大的關係。

但是美國的兩黨政治菁英，對中方產生強烈的失望，理應與中國大陸在2018年3月11日第十三屆全國人大第一次會議通過憲法修正案，取消了國家主席任期限制，讓習近平得以在中國長久地推行自己的威權統治。這個修正案打破了鄧小平在80年代制定的政治安排，特別是集體領導制度和定期、有秩序的權力交接。因為美國人對於打開中國大陸的門戶，建立正式外交關係，是有期望的。那就是希望大陸也能像西方國家一樣，走向民主這條路。民主最基本的要求，就是民選政府首長必須有任期制度。習近平主導取消國家主席任期的修憲動作，讓美國和西方國家對中國走向民主化這條路形同「斷念」。普遍認為，中國大陸又將走回毛澤東的時代。

從中國周文王至清末3000年的封建制度來看，每個朝代的更迭，總會遭遇兵荒馬亂的動盪。因此，孫中山的民主革命，推翻滿清政府結束封建帝制，建立亞洲第一個民主共和國，成為了中國未來長治久安的希望。然而這個巨變，卻讓中國陷入民不聊生的割據局面。中華民國政府雖然完成國家統一，歷經8年的抗日戰爭而獲得艱苦的勝利，然而孫中山的民主憲政中國仍然落空，只有在台灣地區勉強實施了憲政。

毛澤東1936年2月寫的〈沁園春〉，可以看出他的雄才大略，氣勢磅礡，必取天下而後快的胸襟。中共和毛澤東在1949年10月在北京建國後，歷經多次的各種整肅異己的腥風血雨運動，一直到1966年開始的文化大革命，正因為毛澤東的過世，中共高層元老得以採取「政變」的手段，結束這荒唐的十年動盪。

一個朝廷的開拓者毛澤東，也結束了他歷經27年一人專制獨裁的帝王統治。中國是在鄧小平收拾十年動亂之後才開始走上正軌。因為鄧小平對政府體制、政策做了整體的規畫，讓中國特色的「共產中國」正式上場。

中國共產黨是一個非常執著理論的政黨，因為只有如此才能擬定未來的政策和走向。鄧小平作為黨的第二代領導集體核心，他明確指出「社會主義本身是共產主義的初級階段，而我們中國又處在社會主義的初期階段，就是不發達的階段，一切都要從這個實際出發，根據這個實際來制定規畫」。因此在中共十三大，確立了「社會主義初級階段理論」，然後提出了「一個中心，兩個基本點」，可以說是中國特色的中華共產帝國的基本路線。

一個中心，兩個基本點，是指以經濟建設為中心，堅持四項基本原則，堅持改革開放。四項基本原則指的是：一、必須堅持社會主義道路；二、必須堅持無產階級專政；三、必須堅持中國共產黨領導；四、必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想。

鄧小平的繼任者江澤民則提出了「三個代表」，接續的胡錦濤則提出「科學發展觀」。習近平的「新時代中國特色社會主義思想」，則在2017年，中共19次全國代表大會開幕時，正式定位。中國特色的共產中國，確實有他極具中國特色的統治手段和領導體系。這也解釋了許多希望國家無法理解的中國政治、社會和經濟的發展模式。

一、共產中國的統治權力建立在中共9000多萬黨員的基礎上。最後，組成了中央委員會，產生中央政治局常務委員會和總書記。中共在中國大陸就是黨高於一切，軍政均由中國共產黨領導，代表中共當局而領導者就是總書記，黨政軍的決策基本來自中央政治局常務委員會，現在共有7名常務委員。

中國傳統帝國的皇帝是世襲的，但是共產中國的領導者，則由基層歷經淬礪、考驗、鬥爭、出類拔萃而獲得這個位置，中共最高領導機構基本上是中央政治局中央常務委員會的集體意志和決策所領導的，因此中共的政治體制應當是集體領導，而不是獨裁領導。因為這樣的體系，所以產生出來的領導人，基本上是一位具有相當能力又為黨內高層各方勢力所能接受的人來擔任。

二、共產中國是師承中共建黨之後的一貫精神和作風，堅持黨一定要有主張有政策有方向，這也是鄧小平之後的繼承者，都會堅持經由黨內精英協商通過後的政治主張。並且再提出創新符合當時社會要求的新主張。

三、中共是全世界唯一能貫徹言論和行動的政黨，黨中央的決策，一旦形成，方圓一千萬平方公里的土地處處可以看到各個基層組織，迅速貫徹中央的意志。這種效率恐非民主國家能想像的，當然也有可能決策錯誤，但因為它是集體領導的，所以犯錯機會可能相對比較少，就算是錯也有黨中央承擔後果。

正因為貫徹力和執行力強，這40年的改革和開放，中共也因為吸收許多西方國家的管理經驗和先進科技，因此創造了中國的經濟和建設發展契機。大陸的公共建設投資和成果，是世界各國有目共睹。大陸也成為世界的工廠和市場，國防科技和軍備實力隨同經濟發展而突飛猛進，讓美國和西方國家，刮目相看。這些種種都是黨中央的一條鞭領導和意志，成就了共產中國的中國夢。

四、共產中國的基本架構和衍伸的種種政經利益，大多數都為所謂建國者的後代所享有，這也解釋了中國改朝換代的結果，國家的政經利益，傳統上都由新的統治階級所享有。這和滿清政府的八旗子弟以及後來的漢軍八旗，形成以滿州帝國為核心的多方社群聯合的社會集團等是一樣的道理。

總之，中國大陸經由開國近30年的動盪，以及鄧小平確立建國大方向的40年改革開放，共產中國已穩如泰山，中國大陸基本也已完成中共建國目標的小康社會。這個承襲中國歷代朝廷的新帝國，現亦面臨美國和西方國家的壓制和制約。中國大陸內部的矛盾和問題也和世界其他國家一樣，「野火燒不盡，春風吹又生」。

現在，全世界都在看共產中國將如何應變新時代的挑戰。至少要讓美國人知道，「太平洋必須容納得下中美兩個大國」。

（作者為中華戰略學會研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※