即將出版的9/10月號《外交事務》雙月刊刊載6人4篇論述〈緊急的海峽？北京對台威脅的辯論〉（Strait of Emergency? Debating Beijing’s Threat to Taiwan），幾乎囊括所有大陸對台動武的諸般估算，深值我朝野國安團隊省思。

享譽國際、菁英必讀的《外交事務》在7/8月號以探討「中國能否持續崛起」為封面主題，收錄7篇長文，均為刺激腦波的政策分析。上述辯論即源於其中史丹佛大學研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）所撰〈台灣的誘惑：北京為何可能訴諸武力〉。想必該文誘發美國政學界不同觀點，因而再加碼邀稿，刊載辯論以饗讀者。

美中進入長期強權爭霸已成事實，美國跨黨派政學菁英將北京視為首要對手，深化研究習近平領導下的中國政經與軍事實力，固屬自然；然而，夾在兩強對峙核心的台海，近來屢屢成為國際社會熱議之標的，我則不可僅以有助提升台灣能見度而等閒視之。

國際對台海安全升高關注度，或為強權威望，或為商貿通衢，或為內政操作，然亦充分了解3項事實：一、台灣是北京反覆聲稱最重要，也是最敏感的核心問題。二、中國大陸從未放棄對台動武，且近年軍機艦活動愈顯威脅。三、台海扼控中國大陸以及東北亞各國重要海空交通線。將台灣稱為「全球最危之地」，其來有自。

即使歐、美、日、澳各國政學媒體菁英均對台海安危有如此大的憂慮，而台灣多項民調顯示，始終有超過半數的國人認為，大陸不會以武力犯台。反覆深讀上述各篇不禁想起之前多次呼籲：台灣之危，不僅在兩岸軍力嚴重失衡，更在於台灣與國際社會對此認知差距之大。

考量民心士氣之維繫，當然可以選擇性地減少共軍對台軍事壓力的透明度，避免對社會及經濟活動造成過度衝擊；惟倘昧於事實，臨危而不言，知險而遮掩，仍應考量「以不教民戰，是謂棄之」的嚴峻後果。

我國朝野國家安全菁英當有共通之慮。詳盡探索北京用武之意圖，嚴肅析論共軍犯台之能力，從講台到報章，從私下簡報到公開呼籲常有「被畫錯重點」之嘆。

務實剴切分析中共解放軍與日俱增之犯台能力，實際上未能激發國人支持國防預算的有效提升，也未能鼓舞年輕人從「不願役」轉為「志願役」。其發展反而導向仇視大陸，鍵盤嘴炮，只給「去中國化」增添柴火；要不然就是轉換為麻木不仁，意志消沉，販賣「芒果乾」的失敗主義。

務實算計大陸對台使用武力在國際戰略、民族復興、本身內憂，以及大型奪島戰役行動之艱鉅等複雜因素，因而有共軍短期內並不易有全面攻台之舉；一旦有此評估，則商賈企業不再聞問，政治菁英專心內鬥，一般民眾不憂不想。

在台灣，中共武力犯台是國軍70餘年來念茲在茲的大事，從防禦條約時期的聯合演訓，到斷交後孤單探索的漢光演習，一代又一代的國軍將校始終專注在如何捍衛台澎金馬。然而「兵者，國之大事」，台海的和平與安全不只是穿軍服者的責任，更需要行政院各部會及士農工商的嚴肅正視。

針對台澎防衛，雖然建構「不對稱戰力」已深入國防建軍的骨髓，然而同樣是民進黨政府，108年《國防報告書》中的「整體防衛構想」（ODC）卻不見於110年《四年期國防總檢討》，國際友人詢問不斷，我們的說明卻難解疑惑。近來建構台灣為「刺蝟島」之議再起，10 月中旬在華府召開的「美台國防工業會議」亦列入議程，刺蝟究竟是吞不下還是餓不死，總是要辯論的。

從政治圈到學術界，我國朝野國安菁英對中共武力犯台常有探討，不乏爭論，惟倘要有更好且精準的台海安全形勢判斷，仍需有「軍文交織的系統性辯論」。或許參考〈緊急的海峽〉一文，分項整理其中的論點想定，可以是個不錯的開始。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）