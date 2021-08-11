空軍少校李敦鵬於本月2日清晨穿著軍服到總統府前下跪陳情，引起軍方譁然，顯然此舉不符軍人形象與氣節。

什麼是軍人氣節？

和雇傭兵不同，國家軍人必然也必須有與一般百姓高尚的道德準則與規範，我們可把它稱之為軍人氣節，而且軍人氣節必須和傳統道德倫理掛上鉤。

因此，我們認為軍人氣節必須重如泰山，利慾必須輕如鴻毛。對於軍人而言，這句話是道德箴言，也是軍人的真理。所謂氣節，就是保家衛國的志氣和節操，外在方面指涉軍人不屈不撓的形象，內在則指的是品格。

所以，一個軍人走在街頭上，必然顯示出落落大方頭角崢嶸的氣質。對於個人而言，氣節就是人格，對於國家來說，氣節就是國格。

講到氣節，我們不能忘了孟子的「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」，此乃大丈夫的浩然正氣，我們就會聯想到文天祥堅貞氣節的「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」。抗戰時期「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」的氣魄，激起了民族精神。軍人能夠貢獻給國家社會的，就是這偉大的情操。

除了偉大的情操與氣魄，軍人還要講究「節」，就是節之以禮，也就是以禮來節制軍人的言行。

節之以禮

所謂「節」，易經節卦彖辭曰：「節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。」

意思是人要有節制，人若不節制，就會變得放縱任性而做出過分越軌的事情，只有謹慎和適度，才不會成為慾望的奴隸。平常人言行都要節制，更何況軍人？因此，以禮節制就是要大家遵守道德規範，守住氣節。

有一個古字「炁」（讀音氣）很有意思，由兩個字組成：无與火。總的來看，「炁」就是沒有（无）火氣。火氣一旦上升，人就會因為火氣失去理智而做了出格的事情，嚴重的還可能引發心血管毛病。所以練「炁」（氣）的人都要求自己要下沉火氣（无火），這樣才會站得穩行得正。

因此，所謂的節制，就是要節制火氣，如果背離道德規範，火氣也越大，失節越嚴重，危害也愈烈。

軍人氣節不是天生就有的，而是通過後天的修養。在軍校的基礎教育，就是要灌輸未來軍人的氣節教育，使之成為熱愛國家犧牲奉獻的堂堂正正軍人，而不是為了領工資而戰的雇傭兵。

雇傭兵戰爭

雇傭兵是一種特殊的職業，是以金錢為目的而打仗的武裝人員，他們參軍的目的是為了工資，他可以受雇於任何人。

從古羅馬軍隊中的野蠻人、到歐洲中古世紀的雇傭兵、到後殖民主義時期被流放到非洲的歐洲囚犯，雇傭兵一直以來都被看作是一群要錢不要命的人。例如英法百年戰爭，有一場戰鬥進行了一整天，居然沒有人死亡，嚴格講只死了一個英國武士，他從馬背上摔死的。

那個時代有許多人參與傭兵事業，最出名的就是瑞士和蘇格蘭傭兵，既然他們為了工資而戰，所以在戰場上就不會拚命，因為他們還要活著回去領工資。

很不幸的，政府推行募兵制以來，軍人的國家性沒了，社會性多了。社會性的表現在失業以及工資，如果年輕人不進入軍中，他勢必面臨就業問題；如果他入伍，失業問題依然存在，只不過向後拖延幾年而已，一旦退伍，依舊要面臨失業問題。

因此，政府必須付出比就業市場更多的錢來吸引和挽留軍人，讓他們留在軍中。幹軍人越久，越在乎自己的福利，無論是工資或是官位。募兵制不免傭兵化，這是必然的現象。

西方人當兵有武士精神和英雄主義的傳統，在中古時代能夠拿刀的是一種榮譽。而在傳統中國社會裡面，當兵的往往是底層人民，而且還是瀕臨饑餓無助的底層人民，只有在部隊裡面才吃得到飯。

從這個觀點來看，李少校頗有「乞食」的味道；或許蔡總統應該滿足他的需求，如果連一個少校的需求都無法滿足，以後誰會從軍呢？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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