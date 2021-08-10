總統蔡英文日前赴嘉義縣和雲林縣勘察葉菜類和落花生災損情形。總統府表示，為因應防疫之需，此次行程不開放媒體採訪。

不過，到了現場後發現已有不少記者，因此總統府還是規畫了一個採訪區，大批媒體記者被安排在距離蔡英文30公尺以上的田梗上進行所謂的採訪。隔空搶問搶答，簡直像是在進行危險的戰地採訪。一個理應表現總統及相關官員親民與關懷農損的勘災行程，為什麼要搞得這麼複雜、神祕？

中南部連日豪雨狂飆，農產品飽受肆虐、民眾財產損失嚴重，總統姍姍來遲，在東奧賽事結束、全台雨勢轉小後，才終於帶著官員來到地方。蔡英文的勘災行程不但遲到而且還不合理地把記者遠遠隔開，是為防疫需要嗎？那為什麼行政院長蘇貞昌同樣也是下鄉勘災，就不必把記者隔得那麼遠？

總統府發言人張惇涵引述媒體報導稱，蔡英文和記者一問一答、大聲呼喊，可見總統的肺活量蠻好的，看來張惇涵根本沒搞懂其中的反諷意味。災情當前，大家急切想透過媒體的現場報導了解政府有哪些救災措施，誰有心情聽蔡英文跟記者間的山歌對唱？

張惇涵還辯稱這次蔡英文的勘災行程不開放記者採訪的報導，「是假新聞」。然而，從事後各家媒體幾乎都是使用總統府提供的照片和影音檔案就可以了解，媒體記者被隔得太遠，以致於難以取得合適的畫面。

蔡英文在總統第一任時的記者會常常不開放媒體提問，自己念完稿子就閃人，現在更離譜，乾脆把媒體遠遠隔開，讓記者不方便發問。這個政府想方設法就是要阻礙媒體發問、限縮人民知的權力。不准媒體靠近，蔡英文到底在怕什麼？