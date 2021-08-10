國民黨主席選戰帷幕揭開，藍營內部波濤洶湧，但台灣社會、大陸官方與民間輿論卻顯得水波不興。一個建立亞洲首個民主共和國，6年前還在中央完全執政，目前仍握有超過半數地方執政權的百年政黨，淪落到沒有聲量、大眾對其前途漠不關心，要與民眾黨爭第二大黨地位的地步，實乃悲哀！

陷入拿香跟著拜的窘境

國民黨固然有形象、組織、黨紀、青年等諸多問題，但不能否認冷戰時代保衛、建設台灣的貢獻，尤其1987年解除戒嚴後，推動台灣民主化，致力經濟發展、改善兩岸關係、尊重專業精神與文官體制的文化底蘊，讓台灣一步一步走向富裕。如今卻被選民拋棄，被許多大陸人認為是「扶不上牆的爛泥」。

問題出在近年國民黨路線飄移不定，已失去黨魂的支撐，這才是屢次在「硬仗」中敗北的根本原因。可悲的是，藍營精英們只看到民進黨作風凶悍之「表」，卻看不清民進黨路線清晰之「裡」，陷入拿香跟著拜的情境。

國民黨常常以「騙」來諷刺、批判民進黨的台獨路線，卻忽視了民進黨操作「台獨神主牌」的巧妙與穩健。民進黨早就透過大辯論，以《台灣前途決議文》將台獨理念與中華民國體制做了既連結、又區隔的辯證處理，這就讓1999年至今民進黨的基本路線從未動搖，不僅經得起現實考驗，還能夠保留自己的邏輯和論述空間。過去20年間，連戰為國民黨提出基於「九二共識」的兩岸和平藍圖，馬英九執政8年得以實踐和發展，這些國民黨的寶貴資產也需要提出一套基本路線、架構、論述的整合與提煉，才能真正體現出價值，否則就如同今天藍營領袖談及兩岸時「碎片化」的論述，連自己都難以信服，遑論說服台灣人民、影響對岸。

2019年《習五條》釋出強烈促統訊號，蔡英文總統趁機加料，國民黨兩岸關係論述就更為尷尬，對「九二共識」的意涵是否包含統一的問題，始終態度模糊或消極避談。若還原歷史，1992年兩岸之所以達成政治諒解，正是因為當時執政的國民黨在國統會、《國統綱領》的架構下確立了基本主張，在那個時空環境下，以中華民國為前提的統一不是問題。

提出有願景的兩岸論述

如今，兩岸不再有模糊空間，北京對中華民國的態度亦從馬政府時期的擱置爭議和默認，轉而認定為台獨「借殼上市」而加以打擊，國民黨以中華民國為前提的統一，面臨來自對岸與綠營的雙重擠壓。

國民黨真的無計可施了嗎？台灣主流民意並不否認自己屬於中華民族，希望兩岸和平交流、合作共贏，也深知台獨會給兩岸帶來戰火與災難，但在兩岸長期分隔造成政治與價值觀的分歧下，台灣人對統一仍有疑慮，國民黨應該順應這樣的主流訴求，重新釐清統一、和平與現狀之間的關係，並以此提出面向未來的兩岸論述。

首先，國民黨應依據連胡會五願景提出「堅持國家統一願景」，既符合憲法又植根於百年來國民黨與中華民國、中華民族的歷史淵源及責任。所謂「願景」，代表兩岸統一不是短期進程，統一後的國家亦非中華民國或中華人民共和國，而是共同的中國。國民黨願意探索兩岸永久和平的方案，為水到渠成的統一創造條件、拉近距離、奠定基礎。

其次，國民黨應該將「統一願景」與「台海和平制度化」、「維護台灣自由民主現狀」之間進行辨證的連結。國民黨需要說服台灣民眾，並勇於和對岸表述：兩岸確立統一願景後，大陸就應該徹底放棄對台動武，與台灣共同建立保障台海和平的制度化架構，尊重台灣人民自主選擇的制度，並將其視為中華民族現代政治文明的正資產。

國民黨需要站得穩、挺得直、走得通的兩岸論述，根本須從中華民族的長遠利益出發，創造有益世界的中華民族政治文明成果。