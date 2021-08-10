東京奧運在閉幕煙火下順利落幕。為期二十天的賽事，雖然晚了一年但仍帶給世界許多驚奇，創造許多回味無窮的地球人回憶。

現代奧運的起源可以源至1894年，法國教育家Pierre de Frédy致函各國體育組織，邀請他們參加在巴黎舉行的國際體育大會，也在同年的會後決議每四年舉行一次全球範圍的奧林匹克運動會。

每屆奧運也吸引各國好手參加，開幕典禮中的運動員進場順序則是以該國家語言的字母、字體筆畫字首依序進場。雖然出場次序每屆不同，但根據傳統，希臘會是第一個進場（因爲希臘是奧運發源地），最後進場的是該屆主辦國國家。至於，在讀出場國家的名字時，為了紀念創立者Pierre de Frédy先生，則都會先讀法文，然後再讀英文，至於主辦國家的官方語言則最後讀出。

因此，回顧上述奧運創立的歷史，奧運不僅僅是各國好手體育競技的最高殿堂，也是個帶有和平、團結等人類紀念意義價值的地球嘉年華盛事。唯有在第6屆（1916年）、第12屆（1940年）、第13屆（1944年）由於一、二次世界大戰的欺凌悲愴才被迫暫停。

然而，即使在21世紀，世界大多數國家已無須面臨真正的戰爭之苦，不過大型流行傳染疾病的侵入，猖獗的席捲世界，影響著我們的日常生活，也就耽擱了四年一次的世界盛事。

雖說耽擱，不過一開始日本仍執著要舉辦東奧，但無論國內外的輿論都是導向停辦的一邊，原因不外乎就是嚴峻的新冠疫情尚未找到真正解方。同時，再加上日本國內接種比率仍不高，許多民眾深怕各國選手湧入日本，帶來各地的變種病毒將會造成確診數倍增。

不過，最終日本還是硬著頭皮辦完了。沒有功勞、也至少有苦勞。這樣的苦勞換來的是世界在蒙上疫情陰霾之外的希望。舉國歡慶的勝利喜訊取代了連日高升的確診數字；突破世界紀錄的興奮之情取代了抑鬱寡歡的疫苗之荒；世界大同的四海一家取代了國際明爭暗鬥的詭譎關係。

雖然這樣的希望不過是個短期迷幻的麻醉心理，奧運結束之後還是要面對現實，不過這也提醒了地球的全人類，我們依然能夠放下國內間不同的仇恨，催化出愛國之情，一同為國家代表隊的運動健將加油吶喊。我們依然有機會在相互遵守規則、善意提醒下完成跨國活動的偉大工程。

奧運會帶給大家的不僅僅只是獎牌數目上的名目、主辦國家的經濟效益，而是一份世界共好，不辭辛勞為了追求力與美的最高榮譽所彰顯的熱情，以及人類得以相互包容，尊重判決的崇高精神。而或許上述的加總，才是身為萬物之靈，應該自詡的地球人精神，一首名為We are the world的全人類史詩。

（作者為國立台灣大學國發所研究生）

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