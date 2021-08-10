去年3月立委高嘉瑜踢爆，政府口頭說要扶植國產車，一級首長卻幾乎都開進口車；相同的場景今日重現，口口聲聲「支持國產疫苗」的民進黨，幾乎每一位民代、官員，從余天到丁怡銘，都是接種進口疫苗。

官員自己不打高端

古人曰「不患貧，患不均」，如今疫苗卻是既貧又不均。「中央及地方政府防疫人員」納入疫苗接種第二優先順位，卻成為政府自肥的溫床，特別是衛福部食藥署，放水高端疫苗讓人民接種，卻自肥接種進口疫苗；更讓人憤怒的是，接種劑次為編制人數的169%，真是「署長得道，雞犬升天」。食藥署的作為透露出兩個問題，第一是高官「自肥」，二是「防疫人員」定義無限擴大。「財團法人醫藥品查驗中心」（CDE）負責文書作業，根本不在防疫第一線，只因為食藥署署長吳秀梅身兼董事長，175名員工就被挾帶納入第二類，優先施打。兩者都反映了一個問題，就是民進黨的權力傲慢。

面對媒體詢問，吳秀梅反嗆，「CDE是重要的疫苗審查人員，難道你們希望我們的工作都停擺嗎？」言下之意，現在打不到疫苗的民眾都不重要，工作都可以停擺。官員可以這樣嗎？

攤開民進黨所謂的第二類「重要防疫官員」，看來丁怡銘很重要，他負責做哏圖、打統編，政府一定要有丁怡銘，才能「維持防疫體系運作」；金管會很重要，台南市政府的文化、人事、主計、法制、政風這些單位也都很重要，只有台灣人民「不重要」。

更讓人詫異的，是食藥署的第二個心態：對國產疫苗完全沒有信心。全台灣人都知道，食藥署負有政治任務，要讓國產疫苗快速通關，那為什麼食藥署自己的人員卻不接種國產疫苗？食藥署自己不打國產疫苗，就像衛生官員不去自己審查的餐廳用餐，民眾的疑慮會很直接：「是不是在審核時放水，自己才不敢用？」

不要怪人民不信任政府，而應該去反省政府值不值得人民信任。疫苗施打第二類的人數一再增加，從6月的9萬人一路暴衝到現在的27萬人，更讓外界覺得，民進黨就是要搶在高端疫苗上路前，先讓自己人接種進口疫苗。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中說「不強迫打哪一種疫苗」，這是一句笑話，接下來的第六輪就只剩下高端可選，不打高端就沒得打，這樣算不算強迫？很多人說「輪到你就去打」，奇怪的是這些振振有詞的人，幾乎都已接種進口疫苗。

政府一再遮掩，民眾自然會疑神疑鬼。到目前為止，高端疫苗緊急使用授權的審查委員名單並未公開，這18位投下同意票的審查委員，可能是台灣生技產業的偉人，也可能是防疫破口的罪人，無論如何，他們都應該接受歷史的檢驗。

確診黑數啟人疑竇

27萬的第二類「防疫人員」，到底涵蓋哪些部會哪些人，政府如同擠牙膏一般，一次揭露一點點。在馬政府時代，立委向各部會索取資料有這麼困難嗎？因「防疫人員」的身分而優先接種疫苗，這是職務所需，擔任政府職務的人應公開透明，接受公共監督，有何「個資保護」可言？

還有一個最明顯的黑箱數字，就是今年上半年，死亡人數較去年同期增加5.8%，民進黨以「高齡化」辯解；台北市議員羅智強以逐月資料分析，1到4月的死亡人數增幅是0.8%，到了5月變成13.8%，6月則是19.8%。

試問，難道台灣人口是在5月1日一夕之間忽然就高齡化？死亡人數的增加完全符合疫情趨勢，應與疫情有關。5、6月增加的4582位死亡人數，其中有650人是因確診死亡，其他可能是「確診黑數」，也可能是因為醫療資源受排擠而不幸去世的民眾。但無論如何，這4582位死者，可能都是因為3+11隔離政策而失去生命，民進黨卻沒有一人為此負責，這才是人民不再信任政府的根本原因。

誠實，永遠是最好的政策，黑箱可以遮掩一時，最後還是逃不開檢驗。蔡英文總統即將接種高端疫苗，她必須對人民坦承接種的是「哪一種高端」？是普羅大眾打的，量產製程，不良率82%的高端，還是為她量身訂做，由實驗室小樣本製成的高端疫苗？

呼籲政府所有文官，必須挺直腰桿，謹記自己效忠的是台灣人民，而非執政者。總統會下台，政黨會輪替，今天被掩蓋的一切資訊，終有一天會公諸於世。