七月底，初次從北京大興機場起飛的我，算是完成了北京三座機場走透透，飛往大江南北往和往返兩岸的心願。

談到北京的南苑機場，幾乎都以國內線為主，大小就跟台北松山機場差不多一樣大，是北京各廉價航空的主要機場。

首都機場則是過去20多年來，本人往返兩岸和大江南北飛透透的首選，從1998年1月初次見面至今也有23個年頭，一年曾經10多趟的首都機場起飛降落也都已經數不清多少次，也曾嘗試過48小時內桃園和北京往返的飛行，更在首都機場飛回桃園的航班上巧遇擔任空服員的親戚，所以說北京首都機場算是我在大陸出發降落最多的機場，與它已經有著說不完的故事。

但說到北京大興機場，最終也終於讓我在要飛往廈門時與它相見歡。外型像一隻欲展翅高飛的鳳凰的大興機場，就如同今日中國大陸快速騰飛的經濟，引領世界經濟脈動不斷創造屬於我們中國人的新時代。

這趟飛行，有幸從北京大興機場起飛，使我完成北京三座機場的不同體驗外，更值得一提的是在這般飛往廈門的廈門航空班機上，普通話和閩南語雙語並用的機上廣播更讓我回到了台灣，還有那親切的廈門航空空服員，為乘客帶來精心的服務也是我在大陸多以廈門航空作為首選。

由於此次航程坐在安全門旁，起飛時空服員就在我對面，但在我對位女空服員的口音卻又似曾相識，仔細聽了幾次說話和交流時結尾用語，此刻我心中在想「這難道同是來自台灣的空姐嗎？」

因此就在準備起飛之時，我就問了一下「你也是台灣同胞嗎？」這句話讓坐在對位的空姐眼睛為之一亮，她笑著說她也是，這樣子一路在起飛的過程中一起交談了起來，值得一提的是我們都還是同大學的校友，她也非常開心的跟我說第一次在飛機上遇到台灣鄉親。

就這樣原本兩個半小時的飛行的路程變得有趣起來，或許都是台北人又是校友學長和學妹的關係，大家也都聊到母校的話題，其中談到這次疫情我倆也都超過一年沒有回到與家人相聚，這或許就是在大陸打拚的台灣青年，在過去一年多裡所面對的最大難題。

同時學妹也跟我談到，她是2018年入職廈門航空，是廈航招收的第二批台籍空服員，在大學一畢業後看到廈門航空的招聘資訊就成功入職廈航至今。據了解早在2017年3月，廈航首次赴台北組織了以「有緣來鬥陣、有夢出頭天」為主題的台籍空服員專場招聘，專門錄製貼合台灣年輕人的宣傳影片，共計吸引了2300名台灣青年踴躍應聘，經綜合考核後最終60人入圍，將分兩批來到廈門報到。

就這樣子兩個多小時的飛行中，讓我第一次深入瞭解到廈門航空台籍空服員的工作狀況，就如同學妹為何會選擇來大陸的主因跟絕大多數台灣青年的想法差不多，她笑稱「大陸這邊的整個就業環境比台灣要好，待遇方面會差很多，所以就來了。」

不管如何，在疫情當下的兩岸關係或許在人員往返上更加不便利，但是仍然有非常多的台灣青年在大江南北各行各業裡打拚著，與大陸同胞共同工作打拚著，大家離鄉背景來到大陸，就是為了想讓自己過得更好、追逐更大的市場和夢想，他們的故事也都值得讓更多兩岸同胞們知道。這趟搭乘廈門航空巧遇台灣空姐學妹，我真的替學妹感到驕傲，替我們台灣青年感到自豪。（羅鼎鈞/中國海峽研究院‹香港›秘書長 ）

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