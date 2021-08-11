最後，汪精衛掌控的武漢國民政府也和共產黨決裂，遷都到南京，與南京國民政府合二為一，這就是寧漢合流。與此同時，被排擠出革命隊伍的共產黨在南昌發動起義，組建了自己的軍隊，開始了國共對抗的道路。

寧漢合流後，蔣介石繼續擔任北伐軍的總司令，革命軍繼續北上，占領了河南。這個時候，西北的馮玉祥宣布加入革命軍，山西的閻錫山也宣布加入革命軍，兩人都接受蔣介石的指揮。蔣介石在徐州誓師，北伐軍發起全線總攻，緊接著占領了山東。這個時候的北伐軍已經對北京形成了合圍之勢。張作霖一看情況不妙，倉皇退出北京，想回到東北老家，結果在到達瀋陽附近的皇姑屯時，被日本關東軍給炸死了。北伐軍順利地進入了北京。半年後，張作霖的兒子張學良在東北通電易幟，宣布效忠南京中央政府，北伐至此大獲成功。

說完兩次北伐之後，我們再來說一說為什麼在中國的歷史上，大多數時候都是北方統一南方，只有這兩次是南方統一北方。

先說地理上的因素。如果理解我講的各個地理單元的特點你就會明白，在中國歷史上，北方是以中原為核心，南方是以江南為大本營。如果發生南北戰爭，北方占有絕對的地理優勢。我們知道，南北雙方的爭奪焦點主要有兩個，一個是襄陽，一個是江淮。中原地處平原，在這兩點之間奔走來往很便捷，距離近，都是平原，北方又多以騎兵為主，歷來打仗，都不是只攻一點，聲東擊西是常用的方法。而南方呢，要在這兩點之間互相支應就困難得多，從江南到江淮還好說，有運河相連，運兵運糧都容易，但從南京到襄陽就非常不便了，先逆長江而上，再逆漢水而上，行船困難不說，路途又遠。兩邊一旦打起來，北方可以聲東擊西，南方就疲於奔命，時間一長，南方消耗不起，只能以失敗告終。所以中國歷史上「王師北定中原日」的例子很少看到。

但也有例外，那就是這兩次北伐。兩次北伐都發生在宋朝以後，這個不是偶然的現象，正是宋朝以後，南方不僅在經濟上超過了北方，最關鍵的是江南已經成為中國的文化中心。打仗不光是靠經濟、軍事這些硬實力，還要靠文化這一軟實力。宋朝以後，在中國人的心中，江南是中華文化的代表，江南政權自然就代表著正統。

這是文化因素，還有一個是軍事因素。歷來北方都是以騎兵制勝，但是在元朝的時候，蒙古人把馬場開到了全國各地，於是南方也產馬，也有了騎兵，北方在兵種上就不再具備優勢了，這是第一次北伐。第二次北伐，已經到了熱兵器時代，雙方在兵種上也是旗鼓相當。

所以兩次北伐之時，雖然北方仍具有地理上的優勢，但在文化和經濟上已經落後於南方，北伐才有成功的可能。我們可以總結一下，從宋朝以後，一直到第二次北伐，南北雙方各勝了兩次：北方是蒙古人和滿族人各入主中原一次，南方是朱元璋北伐成功一次，國民革命軍北伐成功一次。如果把後來的抗日戰爭和國共內戰也算在內的話，也是南北各勝一次。所以說，在宋朝以前，北方占盡地理、文化、經濟方面的優勢，南方不是對手；但在宋朝以後，南北雙已經不分伯仲了。 （待續）