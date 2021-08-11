要責怪誰呢？「三民主義統一中國」，金門這邊的標語這樣寫著；「一國兩制統一中國」，對岸，廈門這邊的標語這樣寫著。「統一中國」？似乎台灣和大陸都有這樣強調主張。但是，這可說是世界上最怪異的廣告文字了，它幾乎成了香菸盒上的「有害健康」提示一樣的諷刺。當然，諷刺對大陸來說是比較少。「一國兩制統一中國」當然好，但現狀其實就是一國兩制，中國也不急於達成實質的統一。但對台灣，諷刺性卻相當的大。三民主義是民族、民權和民生，這原是中華民國的國父孫中山先生的主張，其中，共產黨都一度在這個主義效力過。至今共產黨仍把這位革命先行者放在她們建國英雄榜的首位。而蔣介石，這位孫中山的軍事參謀，正因為沒理解好民主與民生的問題，丟了大陸，退到台灣。但終其一生，蔣介石仍是個民族主義者，他絕不考慮台灣獨立，他矢志要反攻大陸，要統一中國。可是他在大陸失敗得太慘了，他只有靠外力─美國，完成他統一中國的夢想，而美國，只想維持他在台灣的獨立，也限制了蔣介石的軍隊反攻大陸。

一九五八年，一場砲戰幾乎改變了美國人的計畫。八月二十三日，中國軍隊向金門投了大量的砲彈，蔣介石的軍隊，也用隨後從關島運到的美援二四零大砲還擊，廈門的火車站被直接命中，砲火延續了一個月。但是，中國並沒有準備攻島的必要軍隊，這次的砲戰似乎沒有什麼麼戰術價值，它只是延續了台海的緊張。多年後，據中國方面的回憶顯示，那場砲擊只是中國人的一個把戲。毛澤東說：「他要用這個砲戰來化解美國人壓迫蔣介石放棄金馬，追求台灣獨立的傾向」。他說他是在幫助蔣介石的忙。台灣，只要給中國人佔著就好。

到底毛澤東是否有這樣的戰略考慮，到底這是不是一場維持中國不分裂的苦肉計，還是這只是毛澤東一件輕率隨性的行動，我們難以做判定。但隨後中國大陸進入經濟與政治的大動亂，她無法再做長遠的政治安排，台灣海峽自此安靜了下來。

但是，蔣介石並未安靜，六十年代，當大陸進入困難時期，他看到了他反攻大陸的機會，他準備孤注一擲。還是美國人勸阻了他，他說他有人，美國卻不肯提供彈藥，蔣介石只得擱置了他的計畫。

但蔣介石並沒有放棄他反攻的計畫，他花了他政府過半的預算在建立他的軍隊，台灣成了最大的武器購買國。她甚至想造原子彈，被美國人發現後，在蔣經國死的那天，把它的核彈兵工廠像拆私酒工廠一樣拆除殆盡。當然，美國也對台灣的安全做出了保證，但不論怎麼保證，台灣仍沒有安全感。

到後來這種安全感的基礎點也變了，它不是要去統一中國，也不是怕被中國統一，它是要追求台灣獨立。台灣要美國提供其追求獨立的安全保證，這個保證太大，美國不敢也不願答應，她想要保持模糊，但是在台灣獨立的要求之下，這種模糊越來越難維持。中國也難長久容忍這種模糊。（待續）