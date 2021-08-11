蘇貞昌誇稱台灣已有910萬人接種疫苗，接種覆蓋率高達38.8%，名列亞洲前茅。事實查核結果顯示，台灣打完兩劑疫苗的人，不到2%。堪稱全球後段班。

打了一劑疫苗就能計入疫苗接種覆蓋率？那麼，所謂6、7成人口接種疫苗才能達到群體免疫，這6、7成是指接種一劑疫苗，還是接種兩劑疫苗？

全國38.8%的人完成國民小學第一年的課程，但僅有2%的國民完成九年國教，且通過基本學測，教育部可以宣稱38.8%的人完成九年國教嗎？

Delta變種病毒肆虐，全球疫情再起，各國驚恐莫名，紛紛主張應該加打第三劑疫苗。台灣接種覆蓋率如此之低，防疫成績卻超車覆蓋率遠較我們為高的英美德法等國，甚至還超越中國大陸。既然如此，蔡蘇何須催促民眾施打疫苗？又何必逼迫民眾選擇高端？只需勒令指揮中心繼續維持「微解封、類二級」管制，每日「校正回歸」確診和死亡人數，不就諸事大吉嗎？

疫苗持續缺缺，兩劑疫苗接種率低，防疫成績卻呱呱叫，不知道和東京奧運中華隊成績大放異彩有無關係？台灣意識和價值攀新高，Delta變種病毒莫之能侵？敬謹建議蘇貞昌，何妨擷取三倍券概念，凡接種一劑疫苗者皆配發三倍疫苗接種券乙張，那麼，不久後，38.8%的覆蓋率馬上倍增為100%，高呼台灣難波萬（Number One）！

Oops!這麼一來，高端疫苗豈不要跌停鎖死了？

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