蔡英文總統在接受日本「文藝春秋」訪問時說到，大陸在亞太區域顯露出極大的企圖心，給這個地區整體的和平與穩定、安全保障帶來非常大的不確定因素。在這種狀況下，日本、美國等國家討論台灣海峽，表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」。

蔡英文認為美日給中國大陸送出「信號」，但是她是否也注意到大陸給台灣送來的「信號」呢？

以近日發生的立陶宛同意讓台灣設立以「台灣」為名的代表處為例，大陸認為此舉已經公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

所以，當蔡英文指責中國在破壞現狀之時，是否注意到自己也在破壞現狀？再以東京奧運為例，台灣選手參加奧運比賽，掛的招牌就是「中華台北」，但是蔡英文個人及和台灣部分媒體，尤其公視，轉播都是使用「台灣隊」，「奧運正名」在2018年的公投中已被否決，總統卻不遵守公投的決定，難道不是在破壞兩岸現狀？

維持兩岸的和平穩定，不是依靠美日對台海安全的關切，而是要從自身做起，台灣不去挑釁現狀，又何必擔心中共使用「武統」來改變台海現狀。

蔡英文更該自問，自己給大陸的又是什麼「信號」？

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