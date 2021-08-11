前軍情局長劉德良退役後任職瓦斯公司總經理，遭到中共國安單位以信函接觸，劉德良依規定向國安局、調查局回報，中共立即停止接觸，清譽得以保存，避免了因接觸不明人士而陷入泥巴與口水戰中。

劉德良畢業於陸軍官校，半路出家進入情報圈，獨特的情報敏銳度與判斷能力，讓他迅速融入其中。

他擔任軍情局副局長期間兼任情報學校校長，對於學校的教育經費幾乎有求必應，因為他深知，面對資訊化、數位化的情報戰場，情報幹部應有足夠的能力擔此重任。

就在他即將以少將軍階屆齡退役時，因表現優異，以「內升」方式直任局長，這使得軍情局士氣大振。劉德良擔任兩岸情報戰要角長達10年，自然為中共想要爭取或打擊的對象。

但劉德良最重視的就是情報人員的志節，情報學校每個班隊結訓前的忠貞愛國教育，他總是親自授課，除經驗傳授外更重視「忠貞、清白」傳統精神的發揚。他行事低調，但佷願意在「莒光日」上訴說軍情局光榮的歷史，希望掃除國人對於「情報頭子」陰暗晦澀的印象。

他退役後，有十年的赴陸管制期，但他早已許下「永不赴陸」的承諾，以避免不必要的爭議。果然大陸國安單位在他退役後立即接觸他，顯見他在情報圈中的份量，爭取不成鬥臭也好，從他積極又低調應處得知，仍保有情報人員無智名、無勇功的「無名英雄」特質。

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