經過將近三個月的努力，國內疫情已逐漸獲得控制，警戒降級、餐廳開放內用，民眾生活似乎逐漸回到平穩，在疫苗施打率仍非常低的情形下，疫情能得到控制的關鍵因素仍是台灣民眾相對自律、自我保護，對照每天只會實境秀的衛福部，則是不斷讓民眾看到不見底的下限！

首先或許是眼見疫情逐漸消彌、民心逐漸安定，繼染疫病例後，中央流行疫情指揮中心在8月7號又搞了個「染疫死亡」的校正回歸。或許是不能像之前一樣將問題推給檢驗量能不足的縣市政府，這次陳時中竟推給無法出面反駁的「電腦程式」，宣稱程式勾稽有問題，對照醫療應變組羅一鈞前幾天對於5月28日校正回歸死亡案例有關法定程序的說明，究竟是電腦還是人為？衛福部自己都沒辦法統一說法，無怪乎國民黨主席江啟臣會強烈質疑有所謂的「死亡黑數」。如果連面對死人都能說謊，民進黨還有什麼不敢做的！

接下來，民進黨政府一直以來為人所詬病的疫苗政策，透過日本捐贈，郭台銘、台積電和慈濟的成功洽購BNT，政府一直營造「疫苗已經足夠」的假象，一方面拒絕其他單位繼續洽購BNT的申請案，一方面又為國產高端疫苗大開方便之門，卻沒想到繞了一大圈還是讓人看破手腳，時至今日仍是缺乏疫苗，如未來幾周沒有疫苗到貨，則施打即將中斷。以國際對於疫情研究的進程(未來每年需固定施打疫苗)及台灣民眾目前疫苗到貨的現況、民眾施打的踴躍度來考量，疫苗採購當然是越多越好！沒想到民進黨卻是私心自用、一再欺騙，連高端疫苗的說明上架都是偷偷為之，政府不斷自我打臉、私心護航，民進黨政府、民代怎還有臉錯怪他人？

政府施政，應當身先士卒、苦民所苦，卻沒想到民進黨卻反其道而行，所謂的「第二類中央及地方政府防疫人員」不斷增長變胖，政府又沒辦法提出完整說帖，尤其以食藥署長吳秀梅為主的團隊持續納入，不能自圓其說又在面對記者提問時以「問句回答問句」的方式狂妄回答，此舉不僅顯示官員傲慢，更是對一般民眾的相對剝奪，如此與專制政權何異？對照蔡英文口中一直以來的謙卑，更是可笑至極！

民意如流水，民主政權執政本就不易，決策亦不可能達到完美，但以科學數據的施政滿意度仍是參考重點，過去當馬英九及國民黨完全執政時代，民進黨以施政滿意度不斷攻擊時，可有想過今日情景？絕對權力造成絕對腐化，如果不能以民意為依歸、不能以民眾福祉為最大目標，為民下架之日亦不遠矣！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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