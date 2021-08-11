游錫堃對台灣東奧傑出表現的看法，提出了頗震驚世人耳目的觀點，不但以「獎牌數」為基準，更以「獎牌人口比」的比率統計，在這次東奧中，事實上大的贏家，不是美國，更不是中國，而是台灣，因為依人口比率計算，台灣是「1：196萬」，而原先被視為第一、第二的美國是「1：290萬」、中國大陸是「1：1604萬」，不但不足與台灣比數，其他日、韓、菲各國，也遠遠遜於台灣。台灣運動員的優秀，以及國民素質之高，放眼世界，簡直是無人能比。

不能不說游錫堃的觀點是非常有「創意」的，尤其是與中國大陸相較，大勝近10倍之多，天下英雄誰敵手？言下之意，台灣民眾豈可妄自菲薄？而民進黨的功勞，更是超古邁今，無人能與比數了。

可惜的是，如此一廂情願的算法，不但違反了奧運名次排序的慣例，而且也根本違逆事實，以香港、澳洲及紐西蘭的人口數換算，台灣已不是所謂的「南波萬」了，更無助於事實的認定，除了關起門來自嗨外，最多也只會淪為國際笑柄而已，可以說是道道地地的「阿Q精神」。

人口較多的國家，頂尖優秀、不世而出的人才，亦相對較多，這是不可否認的，但一個國家的強盛，國民素質的優秀，看的是其綜合國力的表現，軍事、經濟、文化、教育，缺一而不可，台灣得過諾貝爾獎的有幾個？大學名列排行榜尖端的有幾個？國民平均所得有多高？只以運動項目的「獎牌人口比」沾沾自喜，而就逕認為台灣人有多優秀。

細揆游錫堃發此荒謬之論的原因，其實項莊舞劍，一是志在「反中」，反正無論如何，非把中國大陸比下去不可；一是志在虛誇民進黨政績，本黨成果如此豐碩，豈容旁人再說三道四？此其心態，不但難以說服群眾，恐怕更距「白人優越論」、「日人優越論」不遠，虛驕矜誇，一至於此，簡直可以視之為21世紀的「天下奇觀」了。

台灣運動選手在東奧的表現，的確遠超過往，台灣民眾也莫不引以為榮耀，直可視為「台灣奇績」了，但依游錫堃的說法，反倒成為「奇畸」了。「奇績」可以加倍努力，以化奇為常；而一旦成為「奇畸」，如此扭曲的心態，只怕就會往而不返，惹人訕笑了。

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