有一句諺語：｢人有失手，馬有亂蹄｣，意思是說，人有時候由於疏忽或其他原因，做事情偶爾會犯錯，這種情形可以原諒；但若是一而再、再而三犯同樣的錯誤，那情形就大條了，是主事者主觀意識有了偏差，還是底下幕僚人員未盡到職，陷主子於不義？

連日豪雨，台灣各地山崩、路陷、橋斷，總統和行政院長遲至放晴後才去勘災，前車之鑑，總統這次未坐雲豹車，但卻著了雙皮鞋，這像是探災嗎？完全的形式主義：｢我來了｣；行政院長也說關心受災農民，但鏡頭前高官、民代一字排開，受災戶擋在後面一個也看不見，正如同歡送奧運代表，口口聲聲說選手才是主角，可鏡頭前主配角易位，高官才是主角，更莫說選手坐經濟艙、官員坐商務艙了。

從因防疫政策失誤導致防疫破口，死亡800餘人、疫苗短缺，到向美國總統愛犬之死致哀、友邦元首親戚的親戚、的親戚致哀，外交人士皆曰失格開始，府方的作為就開始荒腔走板，颱風天看奧運、軍機護送撒煙花、送早點....錦上添花的事一樁接一樁。

但苦苦等不著疫苗的百姓呢？好端端走在路上被電死的路人呢？淹大水的災區民眾呢.....？他們都不是主角，在總統和行政院長眼裡，到底誰才是主角？治國問題治絲益棼，解決問題的方法不對，反使問題更加複雜，這是國家的危機。

這些都沒有人提醒總統嗎？還是國家領導人本身就是這種概念？

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