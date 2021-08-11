行政院長蘇貞昌再推振興五倍券，這次不僅是在野黨和民間有反對聲浪，連民進黨正國會立委們、市議員王世堅都跳出來「反對」！

蘇貞昌再推振興五倍券，要民眾拿出1000元「買」5000元振興券，政府先給中低收入戶1000元，讓他們可以「免費」領，嘉惠109萬人。

以台灣2350萬人口數計算，蘇貞昌要2241萬人再拿出224.1億元「買」納稅人貢獻給政府規劃1175億元的振興券預算，政府再多花10.9億元給中低收入戶，試問，納稅人究竟花多少錢給蘇貞昌「膨風」五倍券？老老實實發現金、發四倍券不行嗎？玩數字魔術，說到底，全是納稅人埋單，蘇貞昌究竟依據哪個法源，可以這樣亂收錢呢？

導演吳宇森電影有個彩戲師的殺手角色，靠兩把火焰刀眩目殺人，打不過再憑一條神仙索逃命，殺手頭子要他的命時說「我和你說過多少次，你要練戲法就練戲法，練武功就練武功，你總是喜歡把它們混為一談，能活到今天也算是件奇事啊」。蘇貞昌別再花言巧語什麼五倍券了，別再搞戲法、耍花招，拿出點真本事，不然拿出你的神仙索吧。小英總統覺得呢？

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