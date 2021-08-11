台灣半導體產業正面臨不小的人才斷層，根據104人力銀行最新發布《2021年半導體人才白皮書》，發現台灣半導體人才缺口已創6年半以來新高，恐怕未來半導體製造產業規模將面臨萎縮。面對人才外流，開放人力市場才是最好解決之道。

大家都知道半導體技術更新，其開發成本也大幅提升，而且這差距並非簡單的加乘關係，半導體研究機構Semiconductor Engineering的報告顯示，同為先進製程的28奈米技術，其製程設計的開發成本僅需約5130萬美元的投入，而5奈米的投入成本卻要約5億4200萬美元，足見製程迭代造成的成本花銷多巨大。

先進製程不僅需高額的建設成本，研發技術屢屢突破所帶來的人力成本也十分可觀，因為每次的技術升級都意味著更多、更精細的光罩設計、電路仿真、物理驗證和可靠性驗證等流程，若沒有做萬全的準備就讓設計件進廠流片，每片就意味著數十萬元的打水漂，故引進大量的人才，才能保持設計的質量，並維持台灣的技術地位。

台灣已站在半導體技術世界前列，卻開始遇上捉襟見肘的人力問題，在更高端的技術突破上，人才漸漸入不敷出，往往要一個工程師分飾多角、寅吃卯糧的現象不但限制台灣產業規模，也讓韓國這樣的實力競爭者有機可乘。

政府應該加大半導體人力的引入和降低人才引進的門檻，尤其大陸有這麼多人力和人才資源，否則台積電、聯電、環球晶、日月光和鴻海等公司為什麼還要去大陸設廠？難道只因市場在那嗎？如果政府不能給出更好的優惠待遇和開放的人才引進策略，產業進一步外移問題恐怕是遲早之事。

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