蔡總統接受日本雜誌《文藝春秋》月刊視訊專訪，話題包括役情、國際情勢、兩岸關係、貿易、半導體產業等非常廣泛。《文藝春秋》在日本具有高知名度與影響力，蔡總統受訪對世界更了解台灣有相當幫助。

然而細閱整篇訪談稿，蔡總統幾個關鍵論述卻讓人感到不「身為台灣總統」，中華民國不見了；立場是「不冒進」，那前進的方向是什麼？10年後，「台灣依然能毅然地生存」，這是暗示台海的戰爭風險嗎？

蔡總統一再強調兩岸關係「維持現狀」，但我們比較6年前與現在狀況，就能體會差距有多大。6年前兩岸民間交往活絡，大陸觀光客認為「台灣最美的風景是人」；現在兩岸年輕人網上叫罵，大陸「武統台灣」聲浪不絕。

從財經角度，「戰爭」並不是台灣最大的風險，「戰爭的恐懼」才是。民調顯示這幾年相信兩岸不會發生戰爭的數據已呈下降趨勢，擔心戰爭的台灣人愈來愈多。一旦因某個特定事件出現恐慌，則「避戰效應」就會出現：產業外移、資金外移、人才外移……。就算「台灣依然能毅然地生存」，也是個大量失血而萎凋的台灣。

「中華民國」是兩岸關係的安全閥。蔡總統不可忘記，您是「中華民國總統」，不是「台灣總統」。

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