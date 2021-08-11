2024年總統大選還早，但勢已逐漸形成，民進黨再無必勝把握，國民黨侯友宜聲勢看漲，民眾黨柯文哲將具有關鍵性影響力；他雖宣布篤定參選，但要「稱王」力有未逮，「造王」非他職分，「選王」則可定江山歸屬。

執政霸道而防疫驕狂的民進黨，如今灰頭土臉，政黨支持度大降15個以上百分點，其可能稱王人選聲望連帶下挫。國民黨政黨聲望雖未上揚，但新北市長侯友宜通過考驗備受好評，聲望扶搖直上，在總統選舉支持度上一舉超越民進黨可能人選的賴清德、鄭文燦等人，柯文哲更被他遠遠拋在後面。不過，柯文哲和民眾黨在這波疫情衝高期間頗有斬獲，而且兩大黨所獲支持加總起來創了新低，中性民眾劇增，給了第三勢力廣闊的發展空間。

根據台灣民意基金會的民調，民眾黨6月的政黨支持度高達15.6%，是創黨以來的民調高點，爬升幅度逾7%。7月的民調，民眾黨支持度雖下滑至11.3%，但柯文哲及其民眾黨近因疫情而支持度攀升的態勢已成，可以穩定好一段時間。值得注意的是，柯炮打中央惹惱綠營支持者，卻博得藍營群眾好感，使得他的政治光譜從綠往藍移動，頗有小口吃綠、大口吃藍的趨勢，而且能吃到的綠早已下肚，新的捕獲物則多半偏藍。

一個指標是他7月30日一篇追思前總統李登輝的臉書貼文，意外出現不少藍營網友不認同的聲浪，顯示他的粉絲快速「藍化」。柯稱頌李登輝為台灣民主改革的推動者。未料貼文下方留言一面倒，不到兩天就湧入逾5000則留言，留言者的政治立場多傾向藍營。從中可以看出，柯文哲和民眾黨的支持者已從中間偏綠游移到中間偏藍的政治光譜。事實上，民進黨和柯的關係徹底破裂之後，綠營的策略是將民眾黨擠向偏藍的版圖，柯近3個月狠批中央則助長了這個趨向。藍營一方面為他重創蔡政府聲望竊喜，但開始擔憂他會挖走支持者。

白與綠已經不可能破鏡重圓，與藍合作則已出現機緣，畢竟綠營執政吃銅吃鐵，占盡國家資源，已然成為龐然巨獸，藍營遠非其對手，而白營尚在吃奶階段，更無實力扳倒巨人。藍白若能合作，將實力倍增，足可對共同敵人構成威脅。柯文哲心高氣傲，是否願意成為國民黨主席候選人朱立倫口中的「政治夥伴」，頗有疑問；柯本人屈就為副總統候選人，為他厭惡的國民黨助勢，所需要克服的心理障礙就更大了。何況柯文哲還有一個結盟選擇，就是捐獻500萬劑疫苗備受稱道的郭台銘；兩人如果合得起來，國民黨就黯然失色了。

不過，政治現實擺在眼前，綠營兵強馬壯，藍白結盟都未必能與其抗衡，各自為政就更難將其撼動了，即使柯郭聯手，在三腳督的戰局中，民進黨的勝算仍然很高。柯文哲如果自己單幹或是和郭聯手謀求稱王，勝算應該很低，而且成事不足敗事有餘，他執意競逐總統等於是選擇民進黨繼續執政。

國民黨原來東山再起無望，但近日競選黨主席的朱立倫表態推出最有勝算的候選人，自己不在名單上，而且點名侯友宜最有希望，這就給國民黨帶來一線生機。國民黨的希望繫於「謀事在朱、成事在侯」，在這樣的陣勢之下，若能與柯結盟，成功的機會就更大了。聰明的柯文哲如果做此選擇，而不選擇自己爭取為王，則台灣或許可以擁有藍天白雲的好時光。