住在美國的朋友轉來一封共和黨為川普募款的電子郵件。他一週之內就收到3、4封，信中說，只要捐款，無論多寡，就有機會參加抽獎；中獎者可獲得免費機票，出席8月底的挺川大會。美國中期選舉在即，看來共和黨還是想靠著川普的餘威，繼續凝聚美國極右派分子的向心力。

其中一封以川普署名發出來的信件是這麼說的：

「朋友，還記得我曾經說過「中國病毒」（新冠肺炎）來自中國的實驗室嗎？左派分子及媒體，是如何抹黑污衊我的嗎？我可是記得很清楚！我還記得他們說我所列舉的種種事實是錯誤的。譬如：

─2020年底前，我們破紀錄地在短時間內製造出抗病毒的疫苗；

─美墨邊境的安全系統「空前地成功」！

─學校應該繼續上課，根本無需關閉；

─氫氧氯奎寧證實有效（川普夫妻染病後，自稱是用這個雞尾酒療法，三天就康復了！）

─蘇俄提供我金援是個「假消息」；

─拜登兒子杭特的手提電腦是真的（媒體指稱拜登兒子杭特用手提電腦紀錄與他老爸的不法收入）；

─藍州（民主黨執政州）因防疫而封城，證實無效；

─拉斐葉廣場清場，不是為了要照相（媒體指稱川普當選後為了要拿聖經照相，要求國民兵為他清場）；

─「批判種族理論（Critical Race Theory）」（反種族歧視，對白人不利）對學校教育及國家都是場災難！

所以你們看到了，媒體依照慣例，又是錯得離譜！他們至今從未向我道歉過，或收回錯誤訊息！

我相信你們一直都是信任我的，與我站在一起的，所以我希望你們勇敢站出來，表達你們對我的支持！請你們踴躍捐獻，金額無論大小，向「左派」證明你們永遠與你們的總統，我，站在同一邊！」

這封信的口氣，依然狂妄自大，以自我為中心，把反對他的人及媒體全部打成「左派」，然後自稱他依然是美國的合法總統。環顧全球，真的還找不到有哪個民主國家的總統，像川普這樣狂妄自大，選輸了不甘心，還堅稱自己才是真正的總統。

有道是：百足之蟲、死而不僵；川普雖然已經下台一年多，但他那些支持他的川粉信徒們，依然把他當成「讓美國偉大」的唯一領導者，有能力帶領他們對抗左派、壓制中國擴張、阻止非法移民進入美國、無懼「中國病毒」的肆虐、讓學校商業持續不斷、根本無需戴口罩。

美國有這樣的剛愎自用的領導人，也有無條件相信他的盲目民眾，不免讓許多美國有識之士擔心，如果3年後川普捲土重來又能如願當選，那麼美國國內的種族衝突、兩黨互相毀滅、甚至導致內戰分裂，都極有可能；為了轉移國內執政失敗的焦點，冒然對中國動武，一如德國希特勒發動世界大戰，也並非沒有可能！

一個剛愎自用的川普，才上任4年，便能夠把美國搞得烏煙瘴氣、國際情勢緊張、中美貿易大戰兩敗俱傷，還企圖把台灣作為中美軍事衝突的第一線，至今賊念未歇，不能不讓人佩服川普的能耐，是否像極了一個「穿了西裝的惡魔」？

（作者為自由作家）

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