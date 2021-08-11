中共外交部8月10日宣布召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛同樣召回大使，以表達對立陶宛同意我政府以「台灣」名義設立「代表處」的不滿與抗議。立陶宛政府則發表聲明，對中方的決定感到遺憾，但決心本著一個中國原則，和歐盟其他國家一樣與台灣建立互利關係。

立陶宛政府說的沒錯，許多歐盟國家都與台灣互設代表處，包括歐盟本身也在台北設立辦事處，為何立陶宛不可以？但是立陶宛忽略了問題的核心，就是我駐立陶宛代表處以「台灣」為名，而不是像其他國家一樣以「台北」為名。此事觸犯了中共最敏感的神經。因為代表處以「台灣」為名，充分顯示台獨意涵。

其實立陶宛與中共發生齟齬與台灣並沒有直接的關係。雖然我在立陶宛設處是中共召回大使的導火線，但是立陶宛與中共關係不睦，卻是有其他遠因及近因。

首先，波羅的海三國在二戰後曾經遭蘇聯併吞。1990年3月11日，立陶宛通過復國法案，成為第一個自蘇聯獨立的加盟共和國。獨立後對於蘇聯時期的統治記憶猶新。為了爭取民主自由，維護人權，不但與俄羅斯保持距離，也連帶對中國大陸的政治體制有負面觀感。

立陶宛為波羅的海三國中最大國，一心想要成為表率，確立領導地位。所以率先於今年5月宣布退出中共與中東歐「17＋1」合作機制。

其次是人為因素。2020年立陶宛組成新的聯合內閣，新任外交部長蘭德斯貝吉斯與次長阿多美納皆為強硬的鷹派人士。據稱兩人曾發表文章，細數中共在南海及香港議題上，都已超越國際規範的界線，立陶宛不能置若罔聞。另一方面，今年5月立陶宛國會通過議案，認定中共對維吾爾族進行種族滅絕，並呼籲中共廢除香港國安法。以上種種引起中共強烈不滿。

第三，有論者指出，2019年大陸表示有意投資立陶宛的克萊佩達（Klaipeda）港，立陶宛國防部卻以該港為美國和北約部隊進出該國的重要據點為由，否決此項提議。此外，中共曾試圖說服立陶宛使用華為5G網絡，但遭到立陶宛政府拒絕。雙方心結更為加深。

其實立陶宛真正在意的是俄羅斯的威脅。2013年立陶宛當選聯合國安全理事會理事國，任期內大力支持烏克蘭，譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事干預。立陶宛因此極力傾向美國，藉以獲得北約的支持與保護。

美國國務院發言人普萊斯8月10日在媒體簡報會中表示，對於中國對立陶宛所採取的報復行動，「我們與我們的北約盟邦立陶宛團結一致」，充分暴露了立陶宛與美國真正的意圖。在美國連續發動「抗中同盟」之際，立陶宛同意台灣設立「台灣代表處」，其實只不過是利用台灣刺激中共，討好美國。

蔡總統執政後我國連斷7個邦交國，迄今在外交上毫無建樹，只是去年在全世界唯一零邦交的索馬利蘭設立代表處，在沒有任何外交機構的艾克斯普羅旺斯設立辦事處。美國把台灣當作抗中棋子也就罷了，如今人口僅有280萬的立陶宛，也利用蔡政府的心理弱點把台灣當作棋子，真是令人不勝唏噓。

（作者為退休大使）

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