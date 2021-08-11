呼籲政府發現金，韓國瑜臉書誤用香港市集照片，被綠營嘲諷「莫忘世上港人多」，但從「出包行銷法」的角度，這反而讓更多人注意到，香港、日本、韓國、美國紓困都是發現金，只有蘇貞昌堅持發N倍券。

蘇貞昌說，「去年三倍券大成功，創造一千多億經濟效益，發三倍券才會循環使用，發現金會存起來」，真的是這樣嗎，難道只有台灣人會把領到的現金存起來，大家都笨蛋，蘇貞昌最聰明？

簡單拆穿蘇貞昌的謊言。去年疫情在六月解封，七月暑假，蘇貞昌挑7月15日啟用三倍券，只是選擇一個「本來就會有報復性消費」的時間點。蘇貞昌把時間上的先後，簡化成因果關係，照此邏輯，7月15日生日的人，是不是可以說「因為我生日才有下半年的消費熱潮」？

第二個謊言，是把電子支付的消費，直接當作三倍券的功勞。經濟部說，將三倍券綁定電子支付的民眾，「平均每人消費5785元」，這5785元乘上2300萬人，就是三倍券給台灣帶來的效益。

這個謊言真的很低能，有在使用信用卡的人，六個月刷5785元，很奇怪嗎？嚴謹一點，至少要把這5785元，跟去年同時期比較，才能知道三倍券「創造」了多少消費，很顯然蘇貞昌不來這一套。

第三個謊言，是蘇貞昌說「發現金會存起來」。將心比心，窮人生吃都不夠了，哪還有餘裕「曝乾」，把政府發的現金存下來；而對中產以上的人，難道六個月找不到本來就會花的三千元，來把三倍券使用掉？

簡單來說，三倍券唯一的作用，就是對「很有錢卻花很少」的人，強迫他們消費。但這樣的人真的是鳳毛鱗角，有需要為了這麼少數的人，大費周章造成民眾的不便？

至於「三倍券才能循環使用」，到底有誰覺得，現金不能循環使用？

事情很清楚，去年的三倍券，蘇貞昌只是選擇一個本就會有消費熱潮的時間點，然後再一些莫名的堅持，這樣他才可以說「要不是我，衝～衝～衝～商家的營收會增加嗎」，當作參選2024的政績。

這樣的私心，連民進黨的陳亭妃都看不下去，公開喊話，說還要民眾掏一千元出來換振興券，「真的不宜」。如果不是民意真的強烈反對，陳亭妃敢出來打臉蘇貞昌？

相較於蘇貞昌「民眾拿到三倍券，替代消費率是零」的假設，馬政府時期的經建會《消費券影響評估》報告，是很誠實的用問卷調查的方式，去評估民眾的「消費替代率」（可能是從67.41%到76.06%），再去計算消費券所創造的效益。

因為這樣的嚴謹，有人說2009年的消費券貢獻不如預期，但至少馬政府沒有欺騙民眾，沒有用粗糙的研究方法灌水，來說自己好棒棒。

現在蘇貞昌為了個人的政治利益，硬要拖全民下水，置弱勢族群於不顧，說的謊話自己人也不信，這樣的人只能送給他三個字，因為太不雅我就不說了。

（作者為政治幕僚）

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