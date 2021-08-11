國內的AZ和莫德納疫苗即將用罄，在第五輪疫苗打完之後，台灣就要陷入快沒有疫苗可以打的窘境。而且因為傳染力更強的Delta變種病毒正在全球肆虐，許多國家都研擬要加打第三劑疫苗，所以爭搶著要訂購疫苗。原本就已經等不到疫苗的台灣，恐怕更難買到所需的疫苗了。

雖然指揮官陳時中表示，會盡可能讓國產的高端疫苗加入第六輪的疫苗中，也就是要用國產疫苗來填補進口疫苗不足的漏洞，不過國產疫苗的安全性是一回事，對抗病毒具不具備有效性又是另外一回事。就算接種下去不會產生不良反應，但如果不能產生足以抵禦病毒的有效抗體，這樣民眾打了也沒有意義。

更何況目前已經拿到緊急授權使用，最接近上市的國產高端疫苗，還沒有做完完整的三期臨床試驗。就現有數據來看，緊急使用授權會議中的專家們也認為，高端疫苗對巴西的Beta變異株和印度的Delta變異株保護力似乎比較差。如果未來要讓國人施打國產疫苗，至少這些疑慮是廠商和指揮中心在放行國產疫苗前，應該要向國人說明清楚的。

說起台灣為什麼會陷入現在這樣困難的處境，就不得不提去年林全的東洋本來已經要買到的3000萬劑輝瑞BNT疫苗。如果當時林全買到那些疫苗，現在的台灣會不會不一樣？就因為執政黨內部有人不想要林全太開心，或是有其他利益的糾葛，套一句林全後來說的耐人尋味的話：「買疫苗的水太深」，再加上當時台灣的疫情跟國際相比簡直像沒事一樣，所以這件原本要成了的好事就這麼硬生生被打斷。

哪知道台灣後來會因為政府管控出問題，導致疫情大爆發，然後又因為後續苦等不到疫苗引發了種種亂象，到現在距離完全解封並恢復往常的日子，似乎也已經是不太可能了。哪怕後來雖然有許多友邦捐贈AZ與莫德納的疫苗給我們，或是永齡基金會、台積電、慈濟等等民間機構幫忙政府買到了BNT疫苗，但這中間白白浪費掉的時間、醫療資源和社會成本，還有更重要的是這麼多死亡的國人與他們的家屬，又要向誰討一個說法？

2020年東京奧運剛剛落幕，台灣的代表隊拿下了2金4銀6銅的史上最佳成績。對於處在沉悶疫情之下的台灣民眾來說，無疑是捎來久違了的振奮人心好消息。我們的政府也沒有放過這個好機會，藉機大肆慶祝中華隊的好成績。無論是總統蔡英文對這些得主的親自賀電，或是網路上緊跟賽事的貼文送暖，甚至派出軍機相迎金牌選手回國，全都卯足了全力、做好做滿。台灣的選手出賽獲得好成績固然值得慶祝，但說句實在話，那也跟政府的施政無關，不是政府的功勞。

反倒是現在奧運都比完了，台灣人的注意力也再次回到國內的施政與疫情，然後緊接著就發現我們雖然疫情趨緩，卻陷入疫苗空窗期，為未來帶來更多變數。這才是真的跟政府施政有關，而且政府必須想辦法好好解決的問題。

（作者為口譯工作者）

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