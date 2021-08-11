中國國民黨主席江啟臣在8月11日的中常會上，發表了有關兩岸關係的談話，說明國民黨過去一段時間在兩岸關係上做了哪些事，以及未來處理兩岸關係的一些構想。當美國打台灣牌導致兩岸關係緊張危疑之時，在東京奧運引發兩岸網民統獨口水戰餘波盪漾之際，江啟臣的談話表達了現階段台灣最大在野黨對兩岸關係的基本立場和因應策略，應該獲得一定程度的重視。

在江啟臣的論述中，儘管民進黨執政造成兩岸關係僵冷對立，官方互不往來，但是，民間交往應該要維繫住。國民黨在這方面會致力於推動兩件社會工程：一是和大陸社會各界對話，拉近兩岸民心距離；二是重振台灣曾有的中華文化與歷史教育，保障兩岸民間交往權益。同時，他還提出了成立兩岸和平發展委員會的構想，希望向社會各界和海峽對岸表達積極正向處理兩岸關係的意願。

過去一段時間裡，國共之間的交往互動，多少給人陷入低潮的感覺。其中，新冠肺炎疫情固然造成了往來不方便，但是，大陸方面對於國民黨兩岸關係基本立場是否動搖的質疑，也是重要的因素，特別是大陸方面很在意國民黨對於「九二共識」到底持什麼樣的態度。

所以，江啟臣在這次的談話中，特別對此表態。他點出大陸官方最近對於「九二共識」的處理，在強調「一個中國原則」的同時，有意地提及海基會「對於一個中國的涵義，認知各有不同」的主張。並且引用新加坡總理李顯龍最近的說法，即「九二共識」以及其包含「一中各表」的文字，是兩岸關係曾經有過的可行方案，很難再找到其他替代方案。也就是說，大陸方面似乎願意在「九二共識」的解讀上，為「一中各表」保留一定的空間。

基於前述理解，江啟臣希望能夠以「憲法九二」的說法來彰顯國民黨對「九二共識」的態度。也就是說，國民黨堅持「九二共識」在台灣方面的法理基礎是中華民國憲法，其核心意涵是「一中各表」。

在台灣當前的政治生態中，「憲法九二」的說法讓國民黨可以理直氣壯地大聲宣揚「九二共識」。因為，在肯認一個中國和追求國家統一的同時，它還彰顯了捍衛中華民國的意涵，比較不易被綠營人士曲解抹紅、亂扣帽子。如果宣揚得宜，的確有機會讓「九二共識」再次成為台灣社會青睞的選項，讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付。

大陸方面會如何回應「憲法九二」的論述猶待觀察，國民黨想要為僵冷的兩岸關係找尋突破口的心意則應該得到肯定。畢竟過去「九二共識」之所以能夠成為兩岸關係和平發展共同的政治基礎，其精神就在於透過創造性的模糊，達成善意的相互諒解，希望這樣的精神能夠延伸到「憲法九二」的試探。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

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